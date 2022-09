Inizia il nuovo anno sociale del Club Serra di Arezzo

Serra International Italia è un’associazione cattolica che, con la struttura del “club service”, si propone di diffondere la cultura cristiana e si impegna a promuovere nella società civile una cultura favorevole alle vocazioni fondamentali della vita, in particolare a quelle al sacerdozio e alla vita consacrata.

Con questa visione il Serra Club Arezzo promuove una serie di incontri mensili di spiritualità curati dal proprio cappellano Don Andrzej Zalewski, Rettore del Seminario Vescovile di Arezzo, sul tema individuato dal Serra Nazionale: Col sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra (Col. 1, 20). Il perdono e la pace a partire dal cuore dell’uomo.

L’avvio ufficiale del nuovo anno sociale è preceduto dal tradizionale evento di beneficenza aperto a tutta la cittadinanza che si terrà il prossimo 1 ottobre alle ore 17:30 nella basilica di S.Francesco ad Arezzo.

Si tratta di un evento caratterizzato da un format collaudato negli anni con letture di testi alternate alle esecuzioni di musica corale sacra il quale, oltre a rappresentare un intenso momento di riflessione e serenità spirituale, costituirà anche un’occasione per fare beneficenza.

Il prossimo 1 ottobre si alterneranno sull’altare della Basilica l’attrice e regista Alessandra Bedino, con letture di brani che spazieranno da S.Francesco a Manzoni, da S.Giovanni Paolo II a Martin Luther King, ed i cori Voceincanto ed i Cantori di Vita diretti dal M° Gianna Ghiori , entrambi accompagnati all’organo dal M° Lorenzo Magi, alta espressione della musica corale e organistica della nostra città; saranno eseguiti brani di musica sacra di Fauré, Kodaly, Mozart ed altri ancora.

Alessandra Bedino ha lavorato con molti teatri e compagnie teatrali toscane tra cui: Occupazioni Farsesche, Pupi e Fresedde, Laboratorio Nove, Atto Due, Teatro Metastasio di Prato, Giallo Mare Minimal Teatro, Arcadia Ars In, Archetipo Teatro. Ultimamente porta in scena sempre più spesso monologhi di cui è anche autrice. Con l’Associazione INTERNO12 aps, di cui è presidente, realizza spettacoli, progetti culturali e formativi ad Arezzo.

Il coro Voceincanto, pluripremiato in concorsi nazionale ed internazionali, presta soventemente la sua musica e la sua voce ad Unicef, Unesco, Rotary International, Lions International, Serra International, Nati per la Musica e tante altre importanti associazioni di volontariato.Dal 2016 con la collaborazione del Comune di Arezzo il Coro Voceincanto ha dato vita a numerosi progetti annuali di formazione musicale che hanno portato i giovani cantori in viaggio per l’Italia, impegnati in attività concertistiche come ambasciatori della città di Arezzo e della storia musicale del territorio toscano; il coro Cantori di Vita, coro polifonico di adulti, di più recente formazione ha già una nutrita attività concertistica, si è esibito anche nella prestigiosa cornice della Basilica di San Pietro.

L’ingresso è aperto a tutta la cittadinanza con osservanza delle correnti norme anticovid ed il Serra Club auspica una grande partecipazione sia per la qualità degli interpreti che per l’importanza e la bellezza dell’evento; sarà inoltre occasione per raccogliere offerte a favore del Seminario Diocesano (ogni informazione per adesione all’indirizzo: [email protected] o telefonando al 339 5077287).