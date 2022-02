Invasione Ucraina: la bufala del video preregistrato da Putin

di Andrea Giustini

Molti giornali e telegiornali italiani hanno riportato la notizia che Vladimir Putin avrebbe preregistrato il video dove annuncia la decisione di invadere l’Ucraina.

Non sarebbe stato trasmesso in diretta su Rossija-24 il giorno 24 febbraio bensì girato e montato lunedì 21 febbraio sera, lo stesso giorno in cui Putin riconosceva ancora pubblicamente le repubbliche popolari di Donetsk e Lugansk.

“Aveva quindi pianificato tutto” hanno sostenuto alcuni politologi e giornalisti.

Mentre parlava al mondo di storia, trattati, diplomazia, Putin mentiva.

La “dichiarazione di guerra” era già pronta nel cassetto.

In realtà la notizia è una bufala, una fake news come piace oggi etichettare le notizie create ad arte per disorientare l’opinione pubblica.

E dire che le premesse su cui si basava erano confutabili con due semplici click, senza scomodare servizi di intelligence o maghi dell’informatica.

Vediamo nello specifico come è nata questa notizia falsa e come ha trovato terreno fertile tra i maggiori media, non soltanto italiani.

Analizziamo il testo dell’articolo dal titolo “Putin e la dichiarazione di guerra registrata”, pubblicato sul quotidiano la Repubblica.

Al paragrafo “l’annuncio di guerra preregistrato” si legge:

“Piccolo dettaglio: non solo la location è la stessa del discorso alla nazione pronunciato lo scorso lunedì, ma Putin indossa anche la stessa giacca e la stessa cravatta. Era il giorno in cui il signore del Cremlino ha annunciato d’aver riconosciuto le autoproclamate repubbliche popolari di Donetsk e di Lugansk, controllate dai miliziani pro-russi. Ebbene, come riferiscono sia la Novaya Gazeta che il Guardian, il discorso della scorsa notte in realtà era tutto fuorché in diretta. Il due quotidiani specificano: i metadati mostrano che il file del video è stato caricato sul sito del Cremlino il 21 febbraio. Lunedì, appunto. Per la precisione, alle 19. Gli analisti occidentali concordano: com’è evidente, la decisione di un attacco su vasta scala era stata presa da tempo“.

La teoria complottista del video preregistrato da Putin nasce proprio da quei “metadati”. Dati ottenibili con semplici applicazioni come Exiftool e che non rappresentano altro che le informazioni sull’ora, la data di creazione e tutte le specifiche di un file.

Novaya Gazeta – periodico russo di inchieste – ha scaricato i video originali dei discorsi del 21 e del 24, e ne ha estratto i metadati.

Dopo di ché ha pubblicato i “risultati“, ma riportandoli su un articolo.

Alle 5:23 del 24 febbraio, l’account twitter della testata è uscito con un cinguettio.

Nel post, oramai cancellato, era scritto “il discorso di Putin sulla dichiarazione di guerra è stato registrato la sera del 21 febbraio, lunedì. Puoi verificarlo scaricando un video dal sito web del Cremlino e controllando le sue proprietà”.

Inoltre veniva condiviso uno screenshot mostrante i metadati del video analizzato.

Come si vede, i metadati estratti riportano:

La data di caricamento e modifica: il 21.02.2022. La durata del video: 55 minuti e 56 secondi (0:55:56).

C’è anche l’ora, “per la precisione le 19:00“, giusto per continuare a citare Repubblica.

Il problema è che questi non sono i metadati del video pubblicato dal Cremlino il 24 febbraio.

Sono invece quelli per l’appunto del 21 febbraio dal titolo “Allocuzione del Presidente della Federazione Russa“.

Bastava fare proprio ciò che suggeriva Novaya Gazeta per verificarlo: scaricare i video dal sito del Cremlino e usare un programma ad hoc per estrarre i metadati.

Usando il programma Exiftool per analizzare il video del 21 emergono infatti gli stessi dati dello screenshot su twitter.

Stessa data e ora di caricamento.

Ma soprattutto stessa durata del video, 55 minuti e 56 secondi.

Soltanto questo basterebbe per affermare che Novaya Gazeta si è basata sui metadati sbagliati per dichiarare che il video di Putin fosse preregistrato.

Di seguito invece i dati estratti dal video del 24 febbraio.

Anche questo è stato caricato con il titolo “Allocuzione del Presidente della Federazione Russa” sul sito del Cremlino:

Come si vede, in questo caso la data di caricamento è proprio quella del 24 febbraio 2022, mentre l’ora riporta le 3:35 del mattino.

La durata poi è di 28 minuti.

Non c’è dubbio quindi: Novaya Gazeta ha preso un granchio colossale, divulgando una fake news bella e buona.

La teoria/notizia del video preregistrato – rilanciata da molti media internazionali oltre a quelli nazionali – è pertanto senza dubbio priva di fondamento.

A trarre in inganno probabilmente il fatto che i due video avessero lo stesso titolo?

Chissà.

Gli sbadati giornalisti si sono così confusi ed hanno fotografato i metadati del primo video, pensando che fossero quelli del secondo?

Nell’articolo di Repubblica viene citato anche il Guardian come fonte della notizia.

In rete tuttavia non vi è traccia di questo articolo, sarebbe interessante che il giornalista fornisse quindi la fonte.

Oppure viene da pensare che il Guardian si è affrettato a cancellarlo una volta emerso che la notizia era palesemente falsa.