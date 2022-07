La compagnia del Polvarone a Bibbiena per la rassegna di Teatro Amatoriale

La Compagnia del Polvarone torna a Bibbiena per la 16° Rassegna del Teatro Amatoriale che è in corso al CIFA dal 23 giugno al 28 luglio con 6 compagnie partecipanti. Quello di giovedì alle 21,20 è il penultimo appuntamento della rassegna organizzata dalla Filodrammatica Bibbienese ed il Comune di Bibbiena. Il Polvarone partecipa con SANBUSA’ l’ultima commedia scritta da Roberta Sodi, che sta raccogliendo unanimi consensi in tutte le esibizioni che hanno contraddistinto questa calda estate di teatro. Monterchi, Bicchieraia, Capolona e Sansepolcro sono le tappe del tour aretino della Compagnia aretina, che conquista di volta in volta sempre nuovo consensi.

La pièce in vernacolo è divertente, ironica e interpretata con grande espressività da un cast di attori molto rinnovato ma sempre di grande qualità. Da segnalare che la commedia è stata selezionata per partecipare alla 9° edizione del TEATRO DELLE NOSTRE TRADIZIONI, una rassegna a livello nazionale che raccoglie il meglio del teatro dialettale italiano e che si terrà dal 1 al 10 agosto nello splendido scenario del Belvedere Superiore delle Cascate delle Marmore. Un ulteriore riconoscimento per il Polvarone e per la qualità di SANBUSA’, che il pubblico del Casentino potrà gustarsi giovedì 21 a Bibbiena alle ore 21,20 nel Cortile del CIFA a Bibbiena.