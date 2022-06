La Formaggeria di Arezzo ospita la presentazione del romanzo “La domanda”

Martedì 14 giugno 2022, alle ore 18, La Formaggeria di via de’ Redi 16, ad Arezzo, ospita la presentazione di “La domanda”, il nuovo libro di Benedetta Calchetti pubblicato da Edizioni Helicon. La scrittrice aretina converserà con l’illustratrice del romanzo Ilaria Gradassi.

A fare da colonna sonora all’incontro letterario, intitolato “Mappe per il sogno”, il sax di Benedetto Burchini. Quello nel locale di via de’ Redi sarà un piacevole incontro in cui parole e immagini dialogheranno e inviteranno gli intervenuti a dare libero sfogo alla propria fantasia.

“La domanda” è il terzo romanzo di Benedetta Calchetti con le illustrazioni di Ilaria Gradassi, i disegni di Bianca Vongher e un contributo finale di Marco Botti dedicato ai luoghi citati nel volume. La storia si svolge in una Arezzo onirica, dove il confine tra realtà e surrealtà è sottilissimo. Tutto ha inizio il 9 aprile 1991, quando il nonno della protagonista del libro scompare. La ragazza rimane sola in un mondo a cui sente di non appartenere, finché cinque anni dopo decide di partecipare a un concorso speciale. In città iniziano così ad apparire strani personaggi e a succedere misteriosi eventi che accompagneranno il lettore verso un finale inaspettato.