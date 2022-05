La Ginnastica Petrarca centra il terzo posto al Trofeo Coni

Tre squadre della Ginnastica Petrarca in pedana al Trofeo Coni di ginnastica ritmica. La manifestazione regionale si è svolta a Viareggio e ha permesso alle giovani atlete del settore giovanile petrarchino di maturare esperienza e di mettersi alla prova con coetanee di tutta la Toscana, registrando tante buone prestazioni che sono valse il terzo posto nella classifica generale. Questo piazzamento è stato raggiunto in virtù di una combinazione degli esercizi alla fune di Elena Vella, al nastro di Viola Paoletti e al cerchio e alle clavette di Caterina Falomi, con la somma dei risultati che ha permesso di ottenere un posto sul podio.

La partecipazione della Ginnastica Petrarca al Trofeo Coni è stata ulteriormente impreziosita dal quarto posto ottenuto dalla squadra che ha fatto affidamento sulle esibizioni di Giulia Aritti alle clavette, di Anna Batistini alla palla e di Ilaria Badii al cerchio e al nastro, e dal quinto posto centrato dalla squadra con Aurora Mugnai alla palla, Elisa Fucini al nastro e Sofia Dioni al cerchio e alle clavette. Il fine settimana ha visto impegnate anche Elena Petruccioli al cerchio e Linda Fiorucci al corpo libero che sono scese in pedana al Trofeo “Cignoni” di Viareggio: la gara, giunta alla settima edizione e organizzata in memoria di un’allenatrice scomparsa all’età di venticinque anni, non prevedeva classifiche ma ha rappresentato una positiva occasione di confronto e un utile test per valutare la preparazione delle due ragazze.