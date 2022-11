La nuova casa del CSI di Arezzo è pronta per l’inaugurazione!

AREZZO – Sabato 5 novembre 2022 sarà una data significativa per il Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano. Verrà, infatti, inaugurata la nuova casa del CSI di Arezzo: il “San Domenico Village” in via del Balilla,11 – Parcheggio Petri (Scale Mobili).

Per festeggiare il grande momento, dalle ore 15:00 di pomeriggio ci sarà un Open Day, totalmente gratuito e aperto a tutti, dove gli educatori e gli istruttori del CSI presenteranno le attività sportive che proseguiranno per tutto l’anno nella nuovissima struttura di San Domenico: Zumba, Yoga, Laboratori Artistici e Multisport per i bambini. Quindi, mentre i più piccoli saranno impegnati a divertirsi con gli educatori, gli adulti o i ragazzi potranno cimentarsi in discipline sportive con gli istruttori. Alle 17:00 taglio del nastro per l’inaugurazione insieme a figure istituzionali come il Vescovo Riccardo Fontana, Alberto Melis (Delegato Provinciale del CONI), per la Provincia sarà presente Simon Pietro Palazzo mentre per il Comune di Arezzo Lucia Tanti. Seguirà un buffet per i presenti.

Successivamente sarà la volta delle premiazioni degli atleti che hanno preso parte alla terza edizione del Campionato Provinciale Trail “Valli Aretine Trail Cup 2022, al quale seguirà un aperitivo finale con i premiati!

Un altro grande passo in avanti per il Comitato di Arezzo del CSI, così come sottolinea il Presidente Lorenzo Bernardini: “La struttura di via del Balilla, 11, è un passo fondamentale per il Comitato e per la sua storia, non avendo mai avuto una casa dove poter organizzare attività che siano ludiche, sportive o aggregative a tutto tondo; potremmo definirlo un passaggio storico”. Con la Presidenza Bernardini gli obbiettivi erano tanti, soprattutto diventare per i giovani dei punti di riferimento: “Sicuramente avere un punto nevralgico sul territorio ci permetterà di portare avanti questo desiderio: vogliamo portare le nuove generazioni a vivere l’associazionismo, perché loro saranno i dirigenti del domani. Ma lo stesso vale per le Parrocchie e gli Oratori. Ringraziamo il Vescovo Riccardo Fontana perché è stato lui ad indicarci, dopo aver apprezzato il grande lavoro del gruppo del Comitato, San Domenico. Nella struttura abbiamo un campo polivalente in sintetico dove è possibile giocare a basket, tennis pallavolo, oltre ad un campo in erba per il calcio a 5. La parte interna ed esterna può essere organizzata con attività ludico ricreative come dopo scuola – attualmente in corso, con possibilità continua di iscriversi – o anche per compleanni, feste a tema, ritrovi per riunioni; insieme al giardino esterno per far vivere lo sport anche all’interno delle mura di Arezzo” – conclude, poi – “Il mio invito per sabato 5 novembre alle ore 15:00 è rivolto a tutta la popolazione: sarà un momento di svago e gioco, per grandi e piccoli, alla riscoperta di uno dei quartieri della città”.