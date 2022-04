La Potenza di un Abbraccio

In un mondo che è cresciuto più complicato, più feroce nelle richieste fatte ai nostri sentimenti vi è un semplice dono rimasto e gratuito. Il Potere del Tatto. Il dono del Tatto è la guarigione più potente che si è in grado di offrire ad un’altra persona

Un abbraccio è una forma di Tatto Avvolgente, e più è silenzioso e lungo, e più è potente. E’ una cosa da riscoprire nella sua Potenza. E’ una medicina salutare a costo zero per il panico, l’ansia, ed in rafforzamento al Sistema Immunitario alla Vita, ma la usiamo poco e sciattamente. Quando l’abbraccio diventa più tecnico, diventa Holding, e vi si cura pure l’autismo.

Per chi lo riceve è come entrare improvvisamente nella Baia della Calma, dopo essere stato inseguito da Branchi di Tensioni. L’abbraccio è la messa a terra dell’elettricità inutile che accumuliamo. Se hai qualcuno la sera che torna a casa tua, la prima cosa abbraccialo a pochi metri dalla porta. Il primo minuto del ritorno a casa, è importante ed influenza tutto il resto della serata. Una pratica che ti cambierà la Vita. Per chi lo riceve è come entrare improvvisamente nella Baia della Calma, dopo essere stato inseguito da Branchi di Tensioni. L’abbraccio è la messa a terra dell’elettricità inutile che accumuliamo. Se hai qualcuno la sera che torna a casa tua, la prima cosa abbraccialo a pochi metri dalla porta. Il primo minuto del ritorno a casa, è importante ed influenza tutto il resto della serata. Una pratica che ti cambierà la Vita.

L’abbraccio è uno di quei fondamentali che nei rapporti rischia di essere scontato, ed invece è pratica che in un colpo solo pulisce mille parole grigie, mille pensieri erratici ed errati che fluttuano senza una sana destinazione nella testa. Quando hai una tensione di colloquio con qualcuno, abbraccialo, fosse anche il capo ufficio, fosse anche che non hai con lui la confidenza normalmente pensata come necessaria.

Quando non sai cosa dire ad una persona che si rivolge a te per problemi di relazione e non hai le parole, oppure ne hai troppe che rotolano malamente dalla mente e si infrenano sulla tua lingua, ed hai paura di sbagliare, abbracciala. Funziona. E se lei insiste a parlare, digli di stare in silenzio per alcuni minuti ed abbracciati. Quando non sai cosa dire ad una persona che si rivolge a te per problemi di relazione e non hai le parole, oppure ne hai troppe che rotolano malamente dalla mente e si infrenano sulla tua lingua, ed hai paura di sbagliare, abbracciala. Funziona. E se lei insiste a parlare, digli di stare in silenzio per alcuni minuti ed abbracciati.

L’abbraccio più potente è quello senza alcun bacio, anche se la persona è quella che circumnaviga con permanenza a pochi millimetri dal tuo cuore… non baciarla, sciupi l’Abbraccio. Fallo durare per minuti senza parlare.

In questo vivere, che ci spinge a trangugiare senza assaporare la composizione delle pietanze di qualità del Menù della Vita potenzialmente emozionali, occorre segmentare i nostri rapporti tattili, anche e specialmente quelli del Teatro delle Lenzuola, e farli uno per volta dandogli l’importanza, solo allora si capisce l’importanza del millimetro e della lentezza, e quello che appariva ovvio, ora diventa esaltato al massimo.

L’abbraccio ed il tatto avuti da sconosciuti hanno una potenza al cubo. Io pur avendo avuto le mie …sentimentalità – urca, ho coniato una parola di sinistra – se a colpo devo estrapolare due potenti episodi della mia Vita in campo tattile, il primo fu quando ero disteso in un lettino di una sala operatoria, quando io, per non vedere cosa succedeva intorno, avevo chiuso gli occhi. Avevo le mani congiunte sullo stomaco, ed a queste si aggiunse, mentre ero ad occhi chiusi, quella di una materna dottoressa, che mise lungamente la sua mano sopra le mie. Mi sentii in un attimo pesare solo un etto, alleggerito, un effetto di amore come non avevo mai provato. Io puravendo avuto le mie …– urca, ho coniato una parola di sinistra – se a colpo devo estrapolare due potenti episodi della mia Vita in campo tattile,quando io, per non vedere cosa succedeva intorno, avevo chiuso gli occhi. Avevo le mani congiunte sullo stomaco, ed a queste si aggiunse, mentre ero ad occhi chiusi, quella di una materna dottoressa, che mise lungamente la sua mano sopra le mie. Mi sentii in un attimo pesare solo un etto, alleggerito, un effetto di amore come non avevo mai provato.

L’altro episodio è quando varcai il traguardo al Central Park della Maratona di New York. Avevo le gambe nell’oblio della stanchezza, drogate dalla musica che mi spingeva dai lati nell’ultimo miglio. La testa, una zolla di sale. Un paramedico donna, devo dire veramente carina, passati pochi metri dal traguardo mi abbracciò quasi per 15 secondi. Non ho mai capito perché proprio a me, ma fu un abbraccio che, dovuto anche al momento, mi fece scoppiare a piangere come un bambino, senza motivo.

Certo dopo l’articolo l’Importanza del Toccare , che pubblicherò a giorni, e questo sulla Potenza dell’Abbraccio, sto involontariamente incamminandomi ad una trilogia. Quale sarà il prossimo tema, il terzo? Se pensate al bacio, vi dico no, vi è qualcosa più importante di quello.

Ed ora che vi ho frollato a fuoco lento in questo calmo grigio week end, spalmo il salvifico olio della Musica.

Reggiti forte, e Kleenex alla mano.

La canzone del video è la mia favorita Hallelujah di Leonard Cohen, ma qui è eseguita da Alexandra Burke che ha un crescendo molto adatto al video.

Ogni volta che guardo questo video, mi scuote l’emozione…

Regala Abbracci.

Ora alza gli occhi, e fallo col primo che è vicino a te, poi dimmi come è andata…

Piero ROSSI

Aretino Turista ad Arezzo,

itAlien Immigrato in Italia

