La Provincia di Arezzo prima classificata per il progetto “Borse di studio per le Facoltà STEM”

Ancora oggi a livello culturale permangono forti resistenze a considerare che a donne e uomini possono spettare le stesse opportunità di crescita e di sviluppo, sia in campo educativo, sia in quello formativo, politico e sociale. Per questo, ho voluto fortemente incentivare le ragazze, attraverso contributi economici a intraprendere percorsi di studio universitario in discipline scientifiche S.T.E.M., dove ancora sono poche le donne iscritte a causa degli stereotipi culturali.

L’impegno che personalmente metto nelle azioni che l’Ente attua nell’ambito delle Pari opportunità mira a costruire un’equità sociale che passi attraverso la conquista di alcuni diritti, purtroppo sanciti solo in teoria, che portino gli uomini e le donne ad esercitare gli stessi poteri e le stesse opportunità nella società e nella propria vita.In quest’ottica, la formazione e l’istruzione diventano gli elementi chiave dal quale partire per favorire un’inversione di marcia.” Il progetto è da oggi presente nel sito istituzionale della Provincia di Arezzo www.provincia.arezzo.it, a cui è possibile partecipare fino al 31 dicembre 2022.