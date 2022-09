Laboratori Permanenti diventa Residenza Artistica e Culturale 

Laboratori Permanenti è lieta di comunicare che la Regione Toscana ha accolto il nostro Progetto triennale di Residenza artistica e culturale, ai sensi dell’art. 39, comma 2 lettera e, della legge regionale 21/2010.

Per il triennio 2022/2024 Laboratori Permanenti è Residenza Artistica e Culturale presso il Teatro Comunale di Monterchi e opera sul territorio della Valtiberina nel Comune di Monterchi, Sansepolcro, Pieve Santo Stefano, Sestino e Caprese Michelangelo.

Lo scopo delle Residenze artistiche è favorire lo sviluppo di un modello di sistema che persegua gli obiettivi di stabilire un rapporto creativo e attivo tra gli artisti e il territorio di riferimento, valorizzare le funzioni dei luoghi dello spettacolo quali spazi aperti alle comunità locali e di aggregazione sociale.

Da anni, ormai, Laboratori Permanenti lavora in Valtiberina Toscana con l’intento e il desiderio di voler offrire cultura e connettere il territorio, attraverso costanti stimoli offerti con formazione, spettacoli e incontri con artisti, per offrire ai cittadini una proposta culturale intensa e variegata.

Come risultato dell’impegno profuso, Laboratori Permanenti ha ricevuto il riconoscimento del FUS per la triennalità 2022/24 per TERRE IN FESTIVAL, e adesso il riconoscimento del Progetto di Residenze artistiche e culturali per il triennio 2022/2024.