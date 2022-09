L’Alga Atletica Arezzo in luce alla finale dei Campionati di Società su Pista 

L’Alga Atletica Arezzo in luce alla fase nazionale dei Campionati di Società su Pista della categoria Allievi. Quattro ori, un argento e un bronzo è il ricco medagliere conquistato dalla squadra maschile della società aretina che, dopo essere rientrata tra le migliori della penisola qualificate per l’evento, è scesa in pista ad Abbadia San Salvatore nella finale B del gruppo Tirreno contro avversarie dalla Toscana, dal Lazio, dalla Liguria e dalla Sardegna.

I bei risultati complessivi raggiunti dai ragazzi nati nel biennio 2005-2006 dell’Alga Atletica Arezzo nelle diverse discipline di corsa, salti e lanci sono valsi il nono posto nella classifica finale.

Una prestazione particolarmente positiva è arrivata con Joshua Vagheggi che, nel lancio del martello, ha ottenuto il primo posto con record personale di 51.38 metri, mentre Luca Asprella Libonati ha trionfato nel salto in alto eguagliando il proprio record personale di 1.85 metri. Due vittorie sono state conseguite anche nella velocità con Riccardo Cincinelli che è arrivato davanti a tutti nei 110 ostacoli con 15.09 secondi e con Nicholas Gavagni che, al primo anno in categoria, si è imposto nei 100 piani con 11.75 secondi.

Gli ultimi due podi sono infine giunti nelle staffette con il secondo posto nella 4×100 di Cincinelli, Lorenzo Fazzi, Lapo Madiai e Paolo Menaguale con 47.33 secondi (ad appena 3 centesimi dal primo posto) e con il terzo posto nella 4×400 di Fazzi, Madiai, Menaguale e Giacomo Sbranti con 3:39.21 minuti.

«Un primo motivo di soddisfazione – spiega Gloria Sadocchi, tecnico e dirigente dell’Alga Atletica Arezzo, – era già rappresentato dall’ingresso alla finale italiana dei Campionati di Società su Pista che testimonia la qualità complessiva di un gruppo di Allievi competitivo nelle diverse specialità dell’atletica leggera. In questo contesto d’eccezione, i nostri ragazzi sono riusciti a ben figurare in molte delle dodici gare in cui erano impegnati e a conquistare ben sei podi, riuscendo a portare l’atletica giovanile aretina in un’ottima nona posizione finale».

Tre atleti dell’Alga Atletica Arezzo, nel frattempo, sono scesi in pista a Pistoia nella finale regionale dei Campionati Toscani di Società dei Cadetti e sono tutti riusciti nell’impresa di conquistare una medaglia. La miglior prova è stata firmata da Lorenza De Silva del 2007 che ha chiuso i 300 piani al secondo posto con 43.04 secondi, ma la gioia del podio è stata vissuta anche da Carlotta Anatrini del 2008 che ha archiviato il salto in alto al terzo posto con una prestazione di 1.44 metri con cui ha eguagliato il proprio record personale e con Filippo Guiducci del 2007 che si è piazzato terzo nel salto in lungo con 5.64 metri e quinto nel salto in alto con 1.66 metri.