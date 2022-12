L’Amen Scuola Basket Arezzo si rituffa nel campionato dopo l’exploit in Coppa

Neanche il tempo di poter festeggiare la qualificazione alla Final Four di Coppa Toscana Trofeo Piperno, che l’Amen Scuola Basket Arezzo è chiamata a tornare in campo per la dodicesima giornata di andata del Campionato di Serie C Gold sul parquet del Valdisieve.

Il campo della compagine fiorentina è storicamente indigesto per l’Amen che anche nello scorso campionato fu costretta a capitolare contro la volontà e la determinazione dei ragazzi allenati da coach Pescioli. Ex della partita tutti in maglia SBA, Provenzal, Rossi e Peluccini, arbitri dell’incontro saranno Rossetti di Rosignano Marittimo (LI) e Massei di Viareggio (LU) con palla a due fissata per le ore 18.30 alla Palestra Balducci di Pontassieve.

Weekend ricco di impegni per il settore giovanile e minibasket della Scuola Basket Arezzo, Sabato doppia sfida con la Virtus Siena, alle 16 al Palasport Estra in campo la Rosini Impianti Under 17 Gold, mentre in trasferta alle 18.30 l’Under 15 Femminile di coach Maccanti.

Domenica alle 11 saranno due le formazioni SBA a scendere in campo, al Palasport Estra la capolista e imbattuta Tecnoil Under 17 Silver A attende la visita di Terranuova, mentre a San Giovanni Valdarno sponda Synergy giocheranno gli Under 13 di coach Roggi. Nel pomeriggio trasferta a Figline per la Galvar Under 14 Silver, mentre la Rosini Impianti Under 15 ospita Mugello Basket alle 18.30. Lunedi in campo in trasferta la Chimet Under 17 Silver B contro il CMB Valdarno, mentre alle 20.30 al Palasport Estra ultima gara davanti al pubblico amico della prima fase per l’Amen Under 19 Gold contro Sancat Firenze.

Nel Minibasket Nova Verta giocheranno le due squadre Aquilotti, il Turno 1 domenica alle 9 a Ponticino contro il Valdambra, mentre il Turno 2 sarà impegnato alle 11 a San Giovanni con il CMB, a chiudere gli impegni Lunedi la trasferta a Terranuova degli Esordienti.