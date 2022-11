“Lasciami volare”: al Centro Creativo Casentino un evento per adolescenti e famiglie

Lions Club Casentino in collaborazione con il Comune di Bibbiena e il Centro Creativo Casentino per un evento di straordinaria importanza per famiglie e adolescenti.

Il prossimo 19 novembre 2022 alle ore 17 presso il Centro Creativo si terrà l’evento “Lasciami volare”, non solo la presentazione di un libro che ha avuto un successo incredibile a livello nazionale, ma anche una testimonianza di vita fatta dagli stessi protagonisti di questa storia tragica da cui sono nati progetti di solidarietà e amore.

Emanuele, un ragazzino di appena 16 anni, saluta la sera i suoi genitori e va a cena con amici più grandi, poi, come accade, accetta con leggerezza di provare un acido, un semplice “francobollo” che sembra innocuo. Invece questo gesto apparentemente giocoso porta la sua mente a cadere nel buio più profondo ed Emanuele si butta nel fiume Chiese, nel Bresciano, proprio dove quando era piccolo, con suo padre, aveva liberato il suo pesciolino rosso.

Sarà presente a Bibbiena papà Gianpietro, con la sua lettera dedicata al figlio Emanuele, scritta dopo pochi giorni dalla sua morte, le parole del prof. Marcello Riccioni, un amante dell’insegnamento visto come possibilità di crescita quotidiana, le parole della sorella e della mamma di EMA e di altre persone che ruotano attorno alla sfera genitore e figlio.

Il tema del rapporto famigliare tra genitori e figli in questo libro è narrato attraverso l’intervento di più persone che impiegano positivamente il gesto di Ema per cercare di fare breccia in quel muro che a volte può sembrare così spesso.



Il libro LASCIAMI VOLARE PAPÀ è un libro molto intenso che nasce dalla sofferenza e da quel dolore atroce che nessuna famiglia e nessuna società civile dovrebbe mai provare, ovvero la morte di un ragazzo di 16 anni.



L’incontro al Centro Creativo vuole essere proprio questo, un’opportunità di confronto tra genitori e figli che nessuno ti insegna e la vita di propone spesso nella forma più dura.



Il solo scopo della vendita del libro è la realizzazione dei progetti che l’associazione EMA PESCIOLINOROSSO, sta portando avanti per aiutare i giovani e per permettere a papà Gianpietro di portare la sua testimonianza in tutta Italia per raccontare la storia di suo figlio Emanuele.