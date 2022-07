“Le 7 Note per il Colle del Pionta”: da domani torna il Festival RiCreando Oltre Il Suono

Seminari, corsi, passeggiate culturali, attività musicali, concerti al Parco del Pionta. Anche quest’anno torna il Festival RiCreando Oltre Il Suono, iniziativa promossa dall’Associazione e Scuola di Musica Le 7 Note per la tutela e la valorizzazione del Parco del Pionta attraverso arte, musica e cultura, realizzata con il sostegno di Fondazione CR Firenze.

Domani, giovedì 14 luglio 2022, in calendario il primo appuntamento. Il pomeriggio si aprirà con un trekking urbano alla scoperta del Parco del Pionta organizzato in collaborazione con il CAI – Club Alpino Italiano, sezione di Arezzo. L’appuntamento per la partenza è alle ore 18.15 presso la sede della Scuola di Musica Le 7 Note, alla Casa Rossa al Colle del Pionta. La camminata è ad ingresso libero e non è necessaria la prenotazione.

La camminata si concluderà alle antiche rovine del Duomo Vecchio dove, alle ore 19.00, si esibirà in concerto la violoncellista Lisa Napoleone, con un programma con musiche di Bach e Cassadò.

La musica anima gli scavi, luogo aretino da riscoprire, dove Guido d’Arezzo codificò la notazione musicale moderna oggi usata in tutto il mondo.

E’ possibile partecipare anche sono al concerto, o solo alla camminata.

Al termine del concerto si inaugura il ciclo “Conversazioni con l’artista”: Lisa Napoleone risponderà alle domande del pubblico che potrà chiedere curiosità sul programma ascoltato, sullo strumento, sulla carriera artistica.

Lisa Napoleone, docente della Scuola di Musica Le 7 Note, è nata a Varese nel 1988. Consegue il Diploma accademico di I livello in violoncello nel 2010 sotto la guida del M° Guido Boselli presso il Conservatorio “G.Verdi” di Como. Subito dopo supera l’audizione per entrare a far parte dell’Orchestra Giovanile Italiana presso la Scuola di Musica di Fiesole. Nel febbraio 2013 consegue il Diploma accademico di secondo livello in violoncello presso il conservatorio “G. Frescobaldi” di Ferrara in convenzione con la Scuola di Musica di Fiesole con il massimo dei voti sotto la guida del M°Marianne Chen. Nel novembre 2014 risulta idonea all’audizione per violoncello di fila indetta dall’ Orchestra 1813 di Como per la formazione di un nuovo organico e da allora collabora stabilmente con l’orchestra. Ha collaborato inoltre con l’Orchestra da camera di Imola e con I Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino. Dal 2013 è docente di violoncello delle orchestre infantili della Scuola di Musica di Fiesole (Orchestra Crescendo, Nucleo “Le Piagge”). Nell’aprile 2017 ha conseguito il Master di I livello per Operatore musicale per cori e orchestre infantili e giovanili con il massimo dei voti e la lode presso l’Università degli Studi di Firenze in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole. Dal 2018 è docente dello stesso Master. Nel giugno 2017 risulta idonea all’audizione per violoncello di fila indetta dalla Fondazione Festival Pucciniano e da allora collabora al Festival Puccini di Torre del Lago.

L’appuntamento successivo prevede la stessa formula (camminata, concerto agli scavi archeologici, incontro con gli artisti) e si terrà il 21 luglio a partire dalle 18.15. Protagonista sarà il Coro Viscantus diretto da Silvia Vajente.

Il festival proseguirà nei prossimi mesi con campus musicali gratuiti per grandi e piccini, seminari, eventi musicali.

Ha dichiarato Luca Provenzani, Presidente dell’Associazione Le 7 Note: “Per la nostra Associazione è fondamentale concepire la musica come strumento di benessere per le Persone. Teniamo molto alla nostra vocazione sociale e a rendere, attraverso progetti specifici, la musica accessibile a tutti. Concentrare questi percorsi nell’area del Pionta assume un significato ancora più importante, perché il parco torni a vivere e ad essere frequentato da tutti i cittadini”.

Giovedì 14 luglio 2022

PARCO DEL PIONTA – Arezzo

Ore 18.15 – Trekking urbano alla scoperta del Parco del Pionta

In collaborazione con CAI – Club Alpino Italiano, sezione di Arezzo

Ritrovo per la partenza alla sede della Scuola Le 7 Note,

Casa Rossa al Colle del Pionta

ore 19.00 – CONCERTO

Area archeologica dell’Antico Duomo Vecchio

Lisa Napoleone, violoncello

Musiche di Bach e Cassadò

A fine concerto, “Conversazione con l’artista”

Lisa Napoleone risponderà alle domande del pubblico. Tutte le iniziative sono ad ingresso libero.