Le 7 Note: sabato a CaMu arrivano le giovanissime Maria Salvatori e Rosamaria Macaluso

Proseguono le iniziative dell’Associazione Le 7 Note presso CaMu – Casa della Musica di Arezzo (Palazzo di Fraternita dei Laici, Piazza Grande, ingresso libero). Domani, sabato 3 dicembre, alle ore 17.30, si esibiscono Maria Salvatori al violoncello e Rosamaria Macaluso al pianoforte, con un programma con musiche di J. Brahms e R. Strauss.

Giovanissime, le due musiciste sono tra i vincitori di Attraverso I Suoni, ambizioso progetto promosso da A.Gi.Mus. Firenze, A.Gi.Mus. Grosseto, A.Gi.Mus. Arezzo e Fondazione CR Firenze che ha selezionato, tra numerosi partecipanti toscani, 12 formazioni. I vincitori beneficiano di un contratto di un anno che offre loro numerosi concerti, tra cui quello di domani, ma anche la possibilità di ottenere aiuti utili alla costruzione delle loro carriere, come la possibilità di realizzare un book fotografico professionale, masterclasses e un corso di formazione di un anno per migliorare le abilità di comunicazione e auto-imprenditorialità.

L’Associazione Le 7 Note è il partner territoriale del progetto per il territorio di Arezzo.

Rosamaria Macaluso, classe 2003, debutta a soli 10 anni con l’orchestra Sinfonica Siciliana al Politeama Garibaldi di Palermo. Vincitrice di numerosi concorsi (Ibla Grand Prize, Premio Abbado, Concorso città di Cremona, Concorso Internazionale di Foggia, Premio Hermes 2019, Premio Crescendo della F.O.S.S), ha eseguito il Konzerstück di C. Chaminade sotto la direzione di J. L.Tingaud. Insieme agli studi al Conservatorio di Palermo segue il corso di alto perfezionamento tenuto da Andrea Lucchesini alla Scuola di Musica di Fiesole.

Ha all’attivo numerosi concerti: Ridotto dei Palchi del Teatro alla Scala, Sala Piatti a Bergamo, A.d.M Palermo, Rovereto, A. Filarmonica Romana, G.A.M di Milano, Scandicci, Amici della Musica di Firenze. È sostenuta dall’associazione Musica con le Ali che promuove i migliori talenti italiani. Nell’aprile 2022 è stata selezionata tra i vincitori di Attraverso I Suoni, progetto di A.Gi.Mus. Firenze, Grosseto, Arezzo e Fondazione CR Firenze per il sostegno alla carriera professionale di giovani talenti under 30.

Maria Salvatori, nata a Firenze nel 2004, inizia lo studio del violoncello all’età di cinque anni, dimostrando fin da subito un talento particolare, che la porta ben presto ad ottenere significativi riconoscimenti. Nel 2016 vince la borsa di studio come migliore studente in assoluto della Scuola di Musica di Fiesole sotto la guida di Marianne Chen e Luca Provenzani; dall’ottobre 2017 studia con Ivan Monighetti a Basilea. Nel 2019 si aggiudica la borsa di studio per frequentare la Internationale Musikakademie in Liechtestein e nel 2021 vince la borsa di studio per l’ingresso alla Escuela de Música Reina Sofia di Madrid che frequenta da settembre.

Vincitrice di numerosi premi si ricordano tra gli altri il primo premio al Concorso Nazionale “Riviera Etrusca”, il primo premio al 7° Concorso Internazionale “Antonio Salieri”, il primo premio all’11° Concorso Internazionale “Antonio Janigro” in Croazia ed il primo premio assoluto al XII Concorso Naz.le Città di Firenze Premio Crescendo ed. 2021. Nel febbraio 2019 ha vinto l’audizione come primo violoncello della RCO Young, l’orchestra formata da giovani di tutta Europa nata in seno al Royal Concertgebouw di Amsterdam e nel 2020 passa l’audizione per far parte della Verbier Festival Junior Orchestra (VFJO), dove suona anche come primo violoncello.

Suona in diverse formazioni da camera come il trio, il quartetto e il duo con il pianoforte con le quali, nonostante la giovane età, si è già esibita in istituzioni concertistiche quali il Teatro La Fenice di Venezia, gli Amici della Musica di Firenze, la Filarmonica Romana e il Cantiere Internazionale d’arte di Montepulciano.