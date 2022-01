Le arance della salute a Figline e Incisa sabato prossimo 29 gennaio

di Laura Privileggi

Sono dolci, di stagione e fanno tanto bene, a chi le mangia e non solo. Le Arance della Salute di Airc tornano a Figline e Incisa Valdarno: anche quest’anno il tradizionale appuntamento della Fondazione italiana per la ricerca sul cancro farà tappa nelle piazze dei due capoluoghi, dove i volontari metteranno in vendita una reticella da 2,5 kg di arance rosse. Il ricavato servirà a promuovere la prevenzione e sostenere la ricerca. L’iniziativa, organizzata con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno, è in programma sabato 29 gennaio in piazza Ficino a Figline e in piazza Capanni a Incisa per tutta la giornata, dalle 8 alle 19.

Le arance, coltivate in Italia, saranno in vendita a fronte di una donazione di 10 euro. Disponibili anche vasetti di marmellata d’arancia da 240 g e di miele millefiori in vasetti da 500 g. Altri prodotti, tra i quali il miele biologico di arancia, sono in vendita nello shop online di Airc, sul sito www.airc.it.