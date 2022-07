“Le Dolci Vite”: Paradise for Artists celebra Giorgio Vasari con 31 artisti

Sabato 30 luglio 2022, alle ore 18, Via Cavour 85 e Via Cavour 113 di Arezzo ospitano un grande evento espositivo per celebrare Giorgio Vasari, pittore, architetto e biografo del Cinquecento.

In collaborazione con Paradise for Artists Inc di Pasadena, in California, l’associazione culturale Paradise for Artists di Arezzo presenta il secondo appuntamento di un programma di eventi e mostre collettive per sostenere il progetto “Un monumento equestre per Giorgio Vasari on tour in Italia” e raccogliere fondi utili a dedicare una statua a Giorgio Vasari, il padre della storia dell’arte e il primo storico dell’arte.

Dopo l’evento dello scorso 7 luglio nella prestigiosa Maxwell House a Pasadena, alla presenza del sindaco Victor Gordo e di altri apprezzati personaggi di rilievo nel mondo dell’arte, la prima mostra del tour italiano è intitolata “Le Dolci Vite”, titolo suggerito dall’artista americana Ginu Kamadi, residente in Florida e grande amante di Giorgio Vasari e Federico Fellini.

La mostra verrà inaugurata nel giorno del 511° compleanno di Giorgio Vasari, nato ad Arezzo il 30 luglio 1511.

Gli artisti in mostra

La collettiva “Le Dolci Vite” include artisti contemporanei del territorio aretino, una selezione di autori del territorio italiano e ospiti internazionali, che condivideranno le loro opere con la comunità di Arezzo.

Gli artisti che espongono sono: Daniele Alfani, Vladimiro Andidero, Cristian Bardelli, Nino Barone, Beatrice Bartolozzi, Sauro Bartoli, Giani Bigoni, Enrico Borgogni, Ronnie Brogi, Vincenzo Calli, Dina Cangi, Giuliana Casi, Giuseppe Ciccia, Marco Cipolli, Nooshin Farahpour, Carlo Fontana, Giacobbe Giusti, Roberta Greco, Ginu Kamadi, Carlo Lanini, Silvano Lazzeri, Sabrina Livi, Gustavo Maestre, Giancarlo Montuschi, Eliana Sevillano, Christopher Slatoff, Ana Taberna, Lido Valentini, Maurizio Valentini, Danielle Villicana D’Annibale e Claudia Vincenzi.

La mostra proseguirà fino al 20 agosto 2022 con il seguente orario: da martedì a sabato, dalle ore 16 alle ore 20, e dietro appuntamento negli altri orari. Sabato 6 agosto, in concomitanza con la Fiera Antiquaria, ci sarà un’apertura speciale dalle ore 12 alle ore 17.

La collettiva organizzata dall’associazione culturale Paradise for Artists è in collaborazione con l’associazione Toscana Cultura e si avvale della partecipazione del media partner Toscana TV.

L’evento è a ingresso libero, ma è gradito un contributo di 5 euro come donazione per i progetti che l’associazione sta portando avanti.