“Le Donne di Shakespeare” in scena nei palazzi storici di Arezzo

Uno spettacolo itinerante nel cuore di Arezzo per incontrare le eroine del Bardo in una inedita versione contemporanea. S’intitola Le Donne di Shakespeare l’evento di teatro in luoghi non convenzionali ideato dall’associazione culturale rumorBianc(O), in programma domenica 2 ottobrein doppia replica, alle ore 11 e alle ore 16. Il progetto, inserito nella cornice del Festival dello Spettatore promosso da Rete Teatrale Aretina, è stato realizzato con il contributo di Fondazione CR Firenze, con il sostegno di Fondazione Guido d’Arezzo, in compartecipazione con CESVOT.

Affidato alla direzione artistica di Chiara Renzi, Le Donne di Shakespeare porta in scena una drammaturgia originale firmata da Camilla Mattiuzzo che rilegge, attualizzandoli, i più famosi personaggi femminili del celebre drammaturgo inglese. Desdemona (Eleonora Angioletti), Lady Macbeth (Alessandra Bedino), Ofelia (Chiara Cappelli) e Giulietta (Sara Venuti) saranno così protagoniste di quattro monologhi distinti, legati insieme dalla conduzione recitata di Carlotta Mangione nel ruolo di fool scespiriano. Da sempre la sperimentazione di spazi inusuali e alternativi è una cifra stilistica di rumorBianc(O). Con Le Donne di Shakespeare, per un giorno il teatro prende dimora nei palazzi storici e nelle corti interne del centro di Arezzo. Il Museo Casa Vasari, la Chiesa di Sant’Ignazio, l’Archivio di Stato e il Palazzo della Fraternita del Laici: queste le location scelte per ospitare l’iniziativa che, dopo il ritrovo in Piazza San Domenico, condurrà il pubblico alla scoperta di luoghi ricchi di storia e di arte, tra i più suggestivi della città. Non solo teatro in Le Donne di Shakespeare. Sono tante le sorprese in serbo per i partecipanti al prossimo appuntamento targato rumorBianc(O), nel segno della stimolante contaminazione tra differenti forme di cultura che ispira tutti i progetti dell’associazione. Ecco perché ogni monologo sarà arricchito da una micro visita guidata della “sede teatrale” a cura di Chiara Barbagli e Rachele Fusai di Centro Guide Arezzo e Provincia. Ciascuna sosta inoltre sarà accompagnata da un intervento musicale dal vivo della violinista Elena Rocchini. Infine, in conclusione dell’evento, Strada del Vino Terre di Arezzo e i sommelier di A.I.S. Toscana Delegazione di Arezzo proporranno agli spettatori una sfiziosa degustazione di vini con brindisi finale. Così il direttore della Fondazione Guido d’Arezzo, Lorenzo Cinatti: “L’autunno inizia all’insegna di Shakespeare e il suo teatro ci guiderà alla scoperta di alcuni luoghi simbolo della città di Arezzo che faranno da scenografia alle vicende delle figure femminili più rappresentative della drammaturgia del bardo inglese.”