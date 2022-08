Le Feste del Palio di Sansepolcro quest’anno iniziano con la musica

Sansepolcro si appresta a vivere il periodo dell’anno più ricco di eventi. Storia e cultura si fondono insieme intrattenendo cittadini e visitatori con manifestazioni legate alla tradizione locale e altre più contemporanee. Le Feste del Palio si aprono con un fine settimana meno legato alle tradizioni storiche, ma più vocato alla musica per spaziare dal rock, al neomelodico fino al classico.

Il 2, 3 e 4 settembre la musica risuonerà nella piazza principale della città con “Borgo Music Festival”, tre appuntamenti da non perdere.

Nella prima serata sul palco saranno a confronto dei mostri sacri della musica internazionale. Grazie alle tribute band “On the night” e “Just 4 one day” si potrà godere degli intramontabili brani dei Dire Straits e David Bowie. Un evento organizzato da Errevutì e dedicato agli appassionati di rock in ogni sua forma, dal Classic al Glam.

Il tre di settembre è invece la volta della musica cantautoriale italiana. L’associazione “I citti del fare” hanno infatti organizzato un evento in cui saliranno insieme sullo stesso palco Simone Cristicchi e Amara, due grandi artisti del panorama musicale italiano che si esibiranno in un concerto mistico per Battiato dal titolo “Torneremo ancora”.

Domenica 4 settembre prenderà vita lo spettacolo “Note di gioia” con un programma ricco di protagonisti che sapranno regalare forti emozioni con Andrea Sari, protagonista e anche direttore artistico dell’evento.

Un fine settimana intenso in cui giovani e meno giovani potranno godere di serate di grande livello divertendosi e apprezzando il fascino del centro storico della Città di Piero.