“Le ragazze di San Frediano” in scena al Teatro degli Antei

Andrà in scena sabato 26 febbraio, alle ore 21.00, presso il Teatro comunale degli Antei “Le Ragazze di San Frediano”, spettacolo di Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino. Quarto appuntamento della stagione di prosa organizzata dall’Amministrazione comunale di Pratovecchio Stia e dalla Fondazione Toscana Spettacolo.

Tra i più noti romanzi di Vasco Pratolini, “Le Ragazze di San Frediano” è una sorta di favola moderna le cui vicende si snodano tra piazza del Carmine, Piazza Pitti, le Cascine, S. Croce, Cestello, Ponte alla Carraia, via della Vigna, porta S. Frediano, via Pisana, Borgo Stella, via del Leone, via del Campuccio, piazza Piattellina e via Maggio.

Un affresco cinematografico di un quartiere che diventa il vero protagonista del racconto. Le ragazze a cui Pratolini dedica il romanzo sono un gruppo di giovani donne che decidono una beffa ai danni del rubacuori del quartiere, in un’epoca in cui ribellarsi ai soprusi degli uomini era davvero difficile. Ed è proprio da questo spirito e da questo titolo così evocativo che le tre artiste fiorentine, Anna Meacci, Daniela Morozzi e Chiara Riondino, hanno deciso di ripartire, per un omaggio alla città e all’universo femminile che, pur tra pregi e difetti, ha sempre capacità di trovare strade nuove anche nei momenti più complicati.

Sabato 26 febbraio – ore 21 – Teatro Degli Antei – Pratovecchio

Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino

LE RAGAZZE DI SAN FREDIANO

Un progetto di: Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino

In collaborazione con: Claudio Benelli

Scenografia: Matteo Marsan, Davide Lettieri

Luci: Matteo Marsan

Organizzazione: Emilia Paternostro

Promozione: Monica Cerretelli

Coproduzione: Catalyst/Lo Stanzone delle Apparizioni

BIGLIETTI POSTO UNICO INTERO: € 18

RIDUZIONI:

€ 12 per possessori della “Carta dello Spettatore FTS”

€ 8 biglietto Futuro under 35 in collaborazione con Unicoop Firenze per studenti universitari possessori della carta “Studente della Toscana”

VENDITA:

TELEFONICAMENTE: da una settimana prima dello spettacolo contattando i numeri 0575 583762 504837 con pagamento mediante bonifico bancario (le coordinate saranno comunicate al momento della prenotazione)

DI PERSONA: il giorno dello spettacolo dalle ore 9 alle ore 12.30 presso la sede comunale in piazza Maccioni 1 e dalle ore 17 alle ore 19 presso il teatro in via Verdi 8

Info 0575 583762 05754837 0575 504838 [email protected]

GREEN PASS RAFFORZATO E MASCHERINA FFP2 OBBLIGATORI