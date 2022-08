Uno dei settori merceologici in cui si ricorre maggiormente al noleggio è quello del sollevamento di cose e persone.

I macchinari per eccellenza per portare in quota le persone sono le piattaforme aeree e ne esistono di diversi tipi, ognuna con caratteristiche ed utilizzi propri.

La Toscana ha registrato negli anni una crescita di numerosi comparti produttivi, espansione che si è riflettuta anche nel noleggio di macchinari necessari per queste attività.

Le piattaforme aeree sono macchine estremamente versatili che ben si adattano a numerose lavorazioni anche molto diverse tra loro. Le tre piattaforme aeree più noleggiate a Firenze sono senza dubbio le autocarrate, le semoventi articolate e le verticali ed ognuna di queste tipologie può essere noleggiata direttamente online con easyNoleggio Toscana.

La piattaforma autocarrata, come suggerisce il nome, si compone di un braccio articolato o telescopico montato direttamente su di un autocarro gommato. Questa particolare struttura la rende l’unica tipologia di piattaforma che può circolare liberamente su strada per raggiungere il cantiere o luogo di lavoro in cui verrà impiegata.

A dispetto delle dimensioni piuttosto ingombranti le piattaforme autocarrate possono infatti essere guidate dall’operatore fino al punto esatto in cui devono essere utilizzate per salire in quota. L’apertura degli stabilizzatori garantisce stabilità alla macchina per sollevare l’operatore in tutta sicurezza.

Generalmente per guidare su strada queste macchine è necessario essere in possesso di patente B ma esistono alcuni modelli per cui è necessaria la patente di tipo C dato che la loro massa supera le 3,5 tonnellate.

Le piattaforme autocarrate sono molto utilizzate nelle operazioni del settore dell’edilizia e delle ristrutturazioni ma anche nella manutenzione degli edifici e nella cura del verde, in particolare quella che riguarda gli alberi ad alto fusto.

A Firenze e dintorni è possibile noleggiare piattaforme autocarrate in grado di raggiungere fino a 25 metri di altezza.

Le piattaforme semoventi articolate sono invece caratterizzate dalla struttura che prevede l’installazione del braccio articolato su di un carro gommato sprovvisto di cabina.

L’operatore quindi manovra la macchina utilizzando i comandi posti direttamente sulla cesta.

Le dimensioni contenute fanno di questa piattaforma la macchina perfetta per chi deve raggiungere determinate altezze, fino a 22 metri, muovendosi però in spazi stretti. Il braccio articolato permette inoltre di aggirare eventuali ostacoli come scaffali, condotti o elementi in calcestruzzo.

Queste caratteristiche rendono la semovente articolata una piattaforma adatta per lavori in campo edile ma anche industriale. Questi macchinari montano infatti gomme antitraccia e sono generalmente elettriche così da operare anche all’interno di edifici, magazzini o stabilimenti industriali.

La terza piattaforma aerea più noleggiata è quella verticale, nota anche come piattaforma a pantografo o scissor, che può raggiungere fino a 16 metri di altezza.

A differenza delle precedenti questa macchina presenta caratteristiche ben diverse: l’ampia cesta è installata su di un carro gommato ed utilizza un sistema composto da segmenti metallici incrociati per potersi sollevare.

Questa struttura permette alle scissor di alzarsi e abbassarsi solamente in verticale, impedendo di aggirare eventuali ostacoli.

L’operatore può manovrare la piattaforma utilizzando i comandi dalla cesta, senza bisogno di abbassarsi durante lo spostamento. Ruote antitraccia e alimentazione elettrica fanno di questa macchina la soluzione ideale per chi deve lavorare in quota senza necessità di sbracciare.

Installazione e manutenzione di impianti, infissi e macchinari industriali sono alcune operazioni per cui si ricorre alle scissor, che vengono impiegate anche nel settore edile per lavori di ripristino e sostituzione di alcune parti oppure per la tinteggiatura delle pareti.

Visto che le piattaforme aeree portano le persone a diversi metri di altezza la normativa richiede che tutti gli operatori che ne fanno uso siano in possesso di una specifica abilitazione.

Questo patentino si ottiene frequentando un corso di formazione teorico-pratico e superando una prova finale che abilita all’utilizzo in sicurezza delle piattaforme.

Nel caso in cui l’operatore non sia in possesso dell’abilitazione necessaria è possibile noleggiare a caldo la piattaforma, vale a dire con un operatore correttamente formato e abilitato a manovrarla.

Ricorrere ad un servizio di noleggio professionale significa affidarsi ad esperti del settore che potranno dare supporto al cliente durante tutto il periodo di noleggio sia nella scelta della macchina più adatta al lavoro da svolgere sia per quanto riguarda l’utilizzo in sicurezza della piattaforma noleggiata.