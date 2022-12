Leonardo Bruni passa al Grosseto

La Società Sportiva Arezzo comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Leonardo Bruni all’Unione Sportiva Grosseto. A Leonardo, ringraziandolo per la professionalità e l’impegno profuso in amaranto, augura le migliori fortune non solo in ambito sportivo.

La Società amaranto, alla luce delle ultime operazioni di mercato e come anticipato nel corso della recente conferenza stampa dal direttore generale Paolo Giovannini e dal club manager Nello Cutolo, provvederà a rinforzare il proprio organico sia a livello numerico che tecnico alla ripresa dell’attività agonistica dopo la sosta natalizia.