L’Espresso dedica un reportage sulla storia di Castelnuovo D’Avane

Da un recente press tour voluto dall’ambito turistico “Visit Valdarno” è scaturito un reportage a firma della giornalista Donatella Chiappini



Questa mattina il settimanale “L’Espresso” ha dedicato un ampio reportage alla storia ed al recupero del Borgo di Castelnuovo d’Avane.

La giornalista Donatella Chiappini, nei giorni scorsi presente a Castelnuovo grazie ad un press tour organizzato dell’Ambito Turistico del Valdarno “Visit Valdarno”, ha ripercorso le tappe della storia travagliata di questa terra e della comunità che vi viveva la quale, nonostante le dolorose ferite subite in epoche diverse, ha sempre saputo rialzare la testa, senza soccombere a eventi e situazioni di difficile gestione. Anzi, proprio da queste enormi difficoltà, ha preso lo spunto e l’occasione per ripartire, più forte ed operosa di prima!

Anche per questi motivi Castelnuovo d’Avane è stato premiato e scelto fra 42 proposte in Toscana, per tornare a nuova vita, per far riemergere dalle polveri del passato quello che la giornalista Chiappini ha raccontato con dovizia di particolari nel suo reportage di questa mattina.

“Sono particolarmente orgoglioso di vedere pubblicata su una testata giornalistica quale è “L’espresso”, la storia del Borgo di Castelnuovo d’Avane. Come più volte ho avuto modo di sottolineare da quando è arrivata la notizia della vincita del bando del PNRR da 20 milioni di euro, questo percorso rappresenta una sorta di “Rinascimento”, non solo per Cavriglia, ma per la vallata tutta – queste le parole del Sindaco di Cavriglia Leonardo Degl’Innocenti o Sanni leggendo il reportage – “ Grazie alla stretta collaborazione con Regione Toscana entro il 2026 il Borgo diventerà un vero e proprio incubatore culturale, turistico e sociale, capace di creare un forte indotto in termini occupazionali e di rappresentare sicuramente un volano di ripartenza economica per il Valdarno”