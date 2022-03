L’Istituto di Agazzi presenta il corso per Tecnici del Comportamento ABA

AREZZO. L’Istituto di Agazzi presenta il nuovo “Corso di formazione per Tecnici del Comportamento nei servizi per disturbi dello spettro autistico e disabilità intellettive”. Il primo appuntamento introduttivo è fissato per le 10.00 di sabato 12 marzo quando il dottor Fabrizio Giorgeschi, psicologo e analista del comportamento, terrà un webinar in cui verranno fornite tutte le informazioni relative al percorso di specializzazione per futuri professionisti capaci di lavorare per migliorare la qualità della vita e l’inclusione sociale di persone con disturbi del neurosviluppo.

Il corso, al via dal mese di maggio e promosso insieme alle associazioni Amico-Di e IESCUM, fornirà le competenze teoriche, pratiche e diagnostiche nell’Analisi Applicata del Comportamento (conosciuta in ambito scientifico come ABA – Applied Behavior Analysis) per migliorare il funzionamento intellettivo e adattivo di bambini e adolescenti con autismo o disabilità. Questo modello viene già applicato dal centro per l’età evolutiva Futurabile dell’Istituto di Agazzi con il coordinamento della dottoressa Roberta Ghignoni e stimola il potenziamento e la crescita di comportamenti significativi quali abilità scolastiche, sociali, comunicative, autonomie personali e comunitarie.

Il corso di formazione per Tecnici del Comportamento ABA è aperto alla partecipazione di allievi con laurea triennale in psicologia, discipline di area sanitaria, discipline educative o lauree che danno accesso a classi di concorso per l’abilitazione, oltre che a diplomati impegnati in servizi socio-sanitari per adolescenti e adulti, che nella mattina del 12 marzo potranno vivere un primo momento di introduzione in cui verranno trattati diversi argomenti che spaziano tra gli aspetti etici per tutelare i diritti delle persone con disabilità, i processi dell’analisi comportamentale applicata e le metodologie per l’acquisizione di abilità positive. Per partecipare al webinar è possibile chiamare il 335/62.06.925 o scrivere a [email protected].