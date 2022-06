M5S: Irene Galletti nominata da Conte coordinatrice regionale per la Toscana

“Ringrazio il Presidente Giuseppe Conte per la fiducia che mi ha accordato assegnandomi l’incarico di coordinatrice regionale per la Toscana, un compito tutt’altro che semplice ma che svolgerò con dedizione assieme a chi condividerà con me questo percorso. L’obiettivo è quello di ripartire con umiltà dai territori, per dare vita ad una comunità ancora più aperta e solidale, caratterizzata da una vera anima ambientalista e nel solco progressista già tracciato dal lavoro del Presidente. Lavorando uniti possiamo condividere un percorso caratterizzato dal dialogo e da proposte concrete, rispetto per le altrui posizioni, ma intransigente nel rispettare i valori fondanti del Movimento e dello Stato. Insieme possiamo farlo!”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana in un post pubblcato poche ore fa su facebook