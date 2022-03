Macchine agricole e prevenzione, il corso di formazione per gli operatori delle Asl

Al via dal 24 marzo un corso di formazione per operatori delle Asl, che si occupano di prevenzione, assistenza agli agricoltori e vigilanza per il contrasto dei rischi di infortunio in agricoltura.

Il corso di formazione, previsto nell’ambito del Piano formativo regionale 2021-2022, durerà tre giorni (il 24 marzo e il 7 e il 21 aprile in orario 9-13 e 14.30-18) e consentirà di approfondire competenze in materia di sicurezza in particolare sull’uso di macchine agricole.

Durante il corso saranno analizzate dettagliatamente le caratteristiche delle macchine in riferimento alla normativa in materia di sicurezza e saranno identificate potenziali situazioni di rischio nelle manovre, nei vari contesti di lavoro, anche attraverso l’osservazione diretta della guida da parte degli istruttori, distinguendo tra possibili comportamenti errati e più corretti metodi di utilizzo.

Le tre giornate formative si svolgeranno presso le Demofarm dell’Ente terre regionali toscane: Tenuta di Cesa (Ar), Tenuta di Suvignano (Si) e presso il Centro di addestramento regionale per l’antincendio boschivo “La Pineta” di Tocchi” (Si).

Il corso di formazione è nato dalla sinergia di Regione Toscana, Dipartimento di Scienze e Tecnologie agrarie dell’Università di Firenze, Ente terre regionali toscane e Polo formativo regionale per la sicurezza Safe della Asl Centro.