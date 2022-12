Marco Mengoni parteciperà alla 73a edizione del Festival di Sanremo

Adesso è ufficiale.

Marco Mengoni parteciperà alla 73esima edizione del Festival di Sanremo nel 2023.

Tredici anni di carriera.

Sette album in studio e 9 tour tra palazzetti e stadi tutti sold out, Marco ha scelto di tornare sul palco di Sanremo in una occasione speciale.

Sono infatti passati 10 anni dalla sua partecipazione al Festival con L’essenziale, brano che ha segnato il punto di svolta della sua straordinaria avventura musicale, regalandogli la vittoria della manifestazione e 4 dischi di platino dei 65 conquistati in carriera.



