Maschere Disney e Figli di Bocco in Piazza Sant’Agostino

AREZZO. Piazza Sant’Agostino accende il divertimento e lo shopping tra le vetrine dei negozi. Pomeriggio di svago per le famiglie aretine. Sabato 19 marzo dalle ore 16,30 alle 18,30 le bambine e i bambini potranno incontrare i personaggi dei cartoon Disney e le maschere dei figli di Bocco.

I commercianti in collaborazione con Confesercenti hanno organizzato un momento magico dedicato ai più piccoli per rendere piazza Sant’Agostino ancor più attraente e accogliente.

“Sarà l’occasione per creare un’atmosfera allegra” annuncia Simone Angiulli nella duplice veste di commerciante della zona e presidente dell’area aretina di Confesercenti.

“C’è voglia” aggiunge Angiulli “di lasciarci alle spalle due anni di pandemia. Tra noi titolari delle attività è vivo l’entusiasmo e per questo abbiamo voluto offrire alla cittadinanza un momento di divertimento”.

Piazza Sant’Agostino si conferma la piazza a misura di famiglie, capace di calamitare bambine e bambini. “Sarà una iniziativa” spiega Angiulli “sorridente; un’occasione d’incontro e svago con i personaggi delle fiabe Disney del carnevale aretino dell’Orciolaia e le maschere dei figli di Bocco del carnevale di Castiglion Fibocchi che animeranno la piazza facendo divertire i più piccoli e i loro genitori”.

I commercianti di Piazza Sant’Agostino regaleranno ai bambini il sogno di incontrare Minnye, Paperino, Topolino, Pluto e Pippo e di fantasticare a passeggio con le affascinanti maschere dei figli di Bocco.

“L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative anticontagio” conclude Simone Angiulli “e rappresenta un primo passo per riacquistare serenità e il piacere di frequentare piazza Sant’Agostino come luogo di incontro e svago per le famiglie che potranno rinnovare la gioia di fare shopping nelle attività commerciali, e frequentare la ricca offerta di pubblici esercizi e ristoranti della nostra vivacissima piazza”.