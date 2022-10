Matteo Bracciali e Andrea Gallorini (PD) ”Stazione AV, unica soluzione è la Zona Rigutino per lo sviluppo della nostra città”

Basta con le mezze parole, il collegamento ferroviario alta velocità è una priorità per Arezzo e le sue vallate e gli studi fatti in questi anni portano ad una sola soluzione: la localizzazione nella Zona di Rigutino. Lo ribadiamo ancora una volta: la nuova stazione deve essere collegata con le stazioni di raccordo della nostra provincia e non è possibile pensare ad una soluzione che faccia a meno dello scambio ferro-ferro con linea ferroviaria lenta perché oltre ad essere anacronistico è privo di sostenibilità ambientale, taglierebbe fuori tutto il nostro territorio provinciale che è il bacino di utenze più importante.

A questo fatto incontrovertibile, le parole del Presidente Giani chiariscono che è una scelta politica e quindi, a maggior ragione, è fondamentale dare la possibilità all’imprese di competere e alle famiglie di rimanere in questo territorio e lavorare collegati al mondo. Non ci possono essere chiaroscuri. Noi riteniamo che qualunque soluzione che determini il decadimento del servizio di AV nella nostra città non sia accettabile.

Il centrodestra sulla vicenda non parla e questo non ci promette niente di buono. Matteo Salvini è il nuovo Ministro delle Infrastrutture e questa volta non bastano le foto celebrative con il leader, ora è il momento delle scelte per il futuro della nostra città.