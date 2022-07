MEN/GO Music Fest: domani il gran finale

Tutto è pronto per il gran finale di MEN/GO MUSIC FEST: dopo i primi tre appuntamenti questa sera sul palco, sempre a ingresso gratuito, Dumbo Gets Mad, C’mon Tigre, Kit Sebastian e Nu Genea. Ci si prepara già alla serata finale di domani, già sold-out. Sul palco i pesi massimi della scena rap italiana: CLAVER GOLD, SPERANZA, MASSIMO PERICOLO e FABRI FIBRA.

FABRI FIBRA proprio al MEN/GO porta la prima tappa italiana il suo “CAOS LIVE, FESTIVAL 2022”.

L’artista è reduce dall’uscita – lo scorso 18 marzo – di “CAOS”, il decimo disco di studio che arriva a 20 anni dalla pubblicazione del suo primo album “Turbe Giovanili” e 5 anni dall’ultimo disco “Fenomeno”. L’uscita del nuovo album dà l’occasione a FABRI FIBRA di tornare finalmente sul palco, con “CAOS LIVE, FESTIVAL 2022”, il tour organizzato e prodotto da Friends and Partners, che porterà FIBRA sui palchi dei principali festival estivi italiani e prenderà il via per l’Italia proprio ad Arezzo.

Classe 1990, MASSIMO PERICOLO si avvicina al rap all’età di dieci anni, fino a diventare uno dei nomi di punta della scena italiana. Due album all’attivo, innumerevoli collaborazioni, milioni di ascolti e views, un libro (“Il Signore del Bosco”, uscito nel 2021), numerose certificazioni e un’innata presenza scenica, per un artista che promette di infiammare il palcoscenico aretino di MEN/GO MUSIC FEST.

SPERANZA, nome d’arte di Ugo Scicolone, è un rapper italo-francese classe 1986. Nato da padre italiano e madre francese, nasce e cresce in Francia prima di trasferirsi a Caserta. Nei suoi testi rappa in napoletano, francese, italiano, e dialetto zingaro.

Classe 1986, CLAVER GOLD (all’anagrafe Daycol Orsini) nasce in un quartiere popolare di Ascoli Piceno. Scopre presto il writing e le peggiori vernici da marker, per poi dedicarsi anima e voce al rap, dalle battle di freestyle ai primi album. Ha appena annunciato l’uscita del nuovo lavoro in studio “Questo non è un cane”, prevista per il 16 settembre e anticipata da un nuovo singolo già disponibile su tutte le piattaforme digitali, “Malastrada”.

Anche domani continua MEN/GO CULT con due nuovi appuntamenti:

ore 17.30

Pernazza intervista Claver Gold