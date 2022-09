“Meno alti dei pinguini”: il festival dell’infanzia colora il centro di Arezzo

“Meno alti dei pinguini” colora il centro storico di Arezzo. Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre torna il festival dell’infanzia che, promosso dalla Progetto5 con il patrocinio e il contributo del Comune di Arezzo, si svilupperà attraverso ventisei iniziative dedicate al tema dell’educazione nella fascia d’età 0-6 anni.

Il festival farà affidamento sulla presenza di pedagogisti e educatori di spessore nazionale che si ritroveranno ad Arezzo per contribuire a un ricco programma rivolto a bambini, genitori, insegnanti e educatori che sarà scandito tra laboratori, attività ed esperienze accomunate dal tema “Se fossi una città”. L’obiettivo è, infatti, di dar vita a un modello di città educante capace di esprimere nuove prospettive, nuove pratiche e nuovi modelli educativi condivisi nella comunità e diffusi sul territorio, facendo affidamento su una grande rete che coinvolge associazioni, artisti, enti, aziende e commercianti locali.

«Questa iniziativa – commenta il vicesindaco Lucia Tanti, – si consolida e rafforza l’idea di una città che non solo offre servizi, ma che sui servizi riflette e consente ad Arezzo di diventare un punto di riferimento per operatori, famiglie e istituzioni. Sono anche molto orgogliosa che questa occasione sia offerta da una realtà che tra le prime ha aderito alla Fondazione Arezzo Comunità».

Il fulcro della sesta edizione di “Meno alti dei pinguini” sarà sabato 1 ottobre, dalle 15.00, a Palazzo Fossombroni, con la presentazione dell’Atlante dell’Infanzia a cura di Diletta Pistono di Save The Children che andrà a offrire una panoramica sulle condizioni dei minori in Itala tra situazioni a rischio, dati e riflessioni.

Questo momento sarà seguito dalla formazione per educatori e insegnanti dal tema “Ma i bambini partecipano? Come cambiare la città attraverso il bambino” tenuta da un ospite d’eccezione quale il pedagogista e scrittore Francesco Tonucci che ha ideato il progetto internazionale La Città dei Bambini in cui propone un modello di comunità costruito su diritti e bisogni dei più piccoli. La formazione per addetti ai lavori conoscerà un’ulteriore tappa alle 11.00 di sabato 1 ottobre a Palazzo Fossombroni con “Infanzia e città: come gli albi illustrati raccontano gli spazi metropolitani” di Elena Giacomin della libreria La Casa Sull’Albero.

Tra gli appuntamenti rivolti agli adulti rientrano anche cinque speech alla libreria La Feltrinelli Point: “Pensieri disordinati sul bambino spettatore” con Roberto Frabetti e Renzo Boldrini (giovedì 29 settembre, alle 15.00), “La città delle bambine e dei bambini: una nuova filosofia per il governo della città” di Francesco Tonucci (venerdì 30 settembre, alle 15.00), “Per crescere un bambino serve una mappa” di Elena Ida Urso dell’associazione Latte di Mamma (sabato 1 ottobre, alle 11.00), “Da che parte volge lo sguardo” di Domenico Barillà (sabato 1 ottobre, alle 17.00) e “Rompere le scatoline. Parole per aiutare i piccoli a orientarsi nella complessità” di Vera Gheno (domenica 2 ottobre, alle 15.00).

La valenza educativa dell’arte sarà tra i fili conduttori di “Meno alti dei pinguini” e, in quest’ottica, è stata rinnovata la collaborazione con il Festival dello Spettatore a cura della Rete Teatrale Aretina che permetterà domenica 2 ottobre di assistere a due spettacoli: alle 11.30 “Cenerentola nel bosco” di Zaches Teatro andrà in scena al Prato e alle 17.00 “100% paccottiglia” di Circo Pacco regalerà meraviglia in piazza San Jacopo. Nelle tre giornate dell’evento, inoltre, resterà esposta la mostra “Se io fossi una città – Come rappresentiamo i nostri luoghi” allestita da Progetto5 all’InformaGiovani, poi verranno previsti numerosi laboratori creativi e esperienziali rivolti direttamente ai bambini e alle famiglie.

Venerdì 30 settembre sono in programma alle 16.00 “MappArezzo con le tue emozioni” con Silvia Ciarpaglini e Oxfam (ospitato da Bindi Giochi) e alle 17.00 “Qui e altrove. Minilaboratorio teatrale per l’infanzia” con Ilaria Violin nei locali della Libera Accademia del Teatro dove sabato 1 ottobre si terrà alle 10.30 “La città che vorrei” con Arcalab, seguita alle 16.00 da “AccArezzo la città” con Ilaria Gradassi a La Casa sull’Albero. Due laboratori saranno infine all’InformaGiovani e saranno proposti da Matteo Bidini con “Tante mani mani-festi” per ideare e creare un poster, e da Stefano Fiorina con “Portatori di Luce” per realizzare maschere giganti per una sfilata tra le vie cittadine.

Sabato 1 ottobre è in calendario anche la passeggiata per famiglie “Piccoli collezionisti in grandi collezioni” con partenza alle 11.00 da Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi e arrivo al Museo dei Mezzi di Comunicazione, poi il giorno successivo sarà la volta di “Passeggiando nella storia: da Arretium alla Fortezza Medicea” con un itinerario didattico-teatrale a cura della Sezione Archeologica di Fraternita dei Laici con il via alle 15.00 da piazza Porta Crucifera. Per maggiori informazioni sulle singole iniziative è possibile visitare il portale o la pagina facebook “Meno alti dei pinguini”.