Mercato in piazza, “presto gli ambulanti potranno tornare”

L’assessore Mercati rassicura chi ha il banco in via Aggiunti

“Gli ambulanti del mercato del sabato che sono posizionati attualmente in via Aggiunti, saranno spostati in piazza Torre di Berta, come detto lo scorso novembre in un incontro con loro”.

L’assessore Francesca Mercati rinnova l’impegno preso a fine 2021 con gli ambulanti, sottolineando i vari passaggi che si stanno compiendo, i quali però necessitano di tempi burocratici e tecnici.

“Gli Uffici sono al lavoro ma a gennaio si sono sommate una serie di scadenze, tra cui il bando delle Fiere di Mezzaquaresima, per il quale è necessario un impegno importante dopo due anni di stop – spiega Mercati – Ma rassicuro che le procedure per lo spostamento dei banchi del mercato in piazza Torre di Berta sono in corso e che, come avevamo detto nell’incontro di novembre, l’iter è partito a gennaio, dopo le festività, visto che la piazza era in parte impegnata per gli eventi del Natale. Anche la fase di assegnazione necessiterà di tempo ma faremo il possibile per accorciare l’attesa”.

L’amministrazione comunale di Sansepolcro è consapevole delle difficoltà degli ambulanti di via Aggiunti, soprattutto il sabato: per questo motivo si è detta disponibile sin da subito a risolvere la situazione e ci sta lavorando.

“Purtroppo tra regole anti Covid e regole standard dei mercati, tutto è diventato più complicato ma gli uffici sono all’opera e confidiamo di dare una risposta concreta agli ambulanti prima possibile” conclude Mercati.