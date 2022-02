Mercoledi turno infrasettimanale di recupero per l’Amen SBA

Mercoledi alle ore 21 recupero della 15a giornata di Andata per la Scuola Basket Arezzo che farà visita alla capolista Gema Montecatini reduce da 17 vittorie consecutive, l’unica sconfitta per i termali è arrivata infatti nella prima giornata di campionato sul campo della Legnaia Firenze.

Affidata in panchina all’ex Pino Firenze Marco Del Re, Montecatini ha tra le proprie fila il secondo in classifica marcatori per media di punti realizzati, l’argentino Rasio con 20,6 punti a partita è infatti secondo solo a Balciunas dello Spezia. Da segnalare nei rossoblù padroni di casa la presenza dei due ex Terranuova Marengo e del 2001 Neri. La sfida si presenta proibitiva ma allo stesso tempo stimolante per i colori amaranto, dopo il pesante ko di sabato a Castelfiorentino il quintetto aretino è chiamato ad una reazione almeno nella prestazione, una prova che possa dare maggiore fiducia per il futuro di questo campionato.

Ad oggi infatti la classifica vede l’Amen al sesto posto in classifica grazie a dieci successi e nove sconfitte e dopo Montecatini alla SBA rimarrà da affrontare solamente un’altra gara di recupero, quella programmata contro lo Spezia per Mercoledi 16 Marzo al Palasport Estra. Al PalaTerme di Montecatini Mercoledi arbitreranno i Sigg. Biancalana di San Giuliano Terme (PI) e Montano di Siena.