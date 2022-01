Mini Quinches con frolla salata di noci e cuore di spinaci (versione vegana e vegetariana)

Bentornati alle ricette di Zenzero&Cannella!

Come ormai sapete io sono molto attenta alla questione delle intolleranze e/o scelte alimentari, quindi propongo spesso alternative e varianti alle ricette tradizionali in chiave vegana o vegetariana così da accontentare tutti senza tralasciare gusto ed originalità!!

Ecco quindi queste mini torte salate gustosissime e leggete perfette per un antipasto, un aperitivo se utilizzate ad esempio una teglia da mini muffins, un contorno oppure un secondo piatto unico perfetto per ogni palato e linea!!!

Di seguito trovate entrambe le varianti:

Vegana e vegetariana, favolose entrambe!



INGREDIENTI:

185 gr noci sgusciate

2 cucchiai olio evo

135 gr semola integrale di grano duro

20 gr amido di mais

20 gr fecola di patate

430 gr spinacini lessati e strizzati bene

500 gr besciamella all’olio(con latte di avena per la versione vegana) trovate sia la ricetta che la mia video ricetta qui: https://www.arezzoweb.it/2020/besciamella-allolio-extra-vergine-di-oliva-502691.html

50 gr parmigiano reggiano grattugiato(solo nella versione vegetariana)

Noce moscata a piacere

Sale, pepe

Vi serviranno inoltre:

-Un cutter circolare di diametro 3 cm circa più largo della misura che avrete scelto dei fori della teglia da muffins che utilizzerete per creare le mini torte salate.

– una teglia da muffins misura a piacere



PREPARAZIONE:

Tostare per 10 minuti su una placca da forno le noci in forno caldo a 180 °C. Far raffreddare bene.

Preparare la besciamella all’olio e tenere da parte.

In un robot/frullatore potente riducete in farina le noci tostate.

In una insalatiera miscelare la farina di noci, la semola, la fecola di patate. Unire l’olio e poca acqua per volta quanto basta a creare una palla soda ed omogenea. Impastare bene, avvolgere nella pellicola alimentare e lasciar riposare un’oretta in frigo.

Tritare finemente a coltello gli spinaci, unirli alla besciamella ancora calda, regolare di sale, pepe, noce moscata ed aggiungere l’amido di mais ed il parmigiano nella versione vegetariana.

Riprendere la frolla di noci impastando di nuovo brevemente quindi stendere su un piano di lavoro leggermente infarinato di fecola aiutandovi con un mattarello.

Tagliare con il cutter tanti cerchi quante sono gli incavi della vostra teglia da muffins.

Utilizzare uno spray antiaderente od un filo di olio quindi adagiare ogni cerchio di impasto in ogni foro della teglia. Bucherellare con una forchetta, riempire con il composto di besciamella e spinaci. Sbriciolare sopra ogni tortina un pó di frolla alle noci.

Infornare in forno caldo a 210 °C fino a perfetta doratura, quindi regolatevi in base al vostro forno ed alla dimensione scelta dei tortini.

Sfornare, lasciar raffreddare almeno 10 minuti prima di rimuovere dallo stampo.

Servire tiepidi oppure a temperatura ambiente.

L’idea in più:

Potete giocare di anticipo e prepararli il giorno prima. Vi basterà scaldare i tortini 10 min in forno caldo a 180°C per farli tornare come appena fatti!

Alla prossima ricetta

Chiara Castellucci