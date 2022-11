Minori e vaccinazione AntiCovid: l’avv. Francesca Ceccatelli ospite di Radio Roma

Lunedì 7 novembre 2022 con inizio alle ore 22.00, l’avv. Francesca Ceccatelli sarà ospite di Matteo Demicheli conduttore della trasmissione A Viso Scoperto in onda su Radio Roma.

Per chi vive nel Lazio è possibile seguire la diretta e le repliche previste per martedì 8 novembre 2022 alle ore 12.00 ed alle ore 17.00 sul Canale 14 della TV digitale del Lazio.

Non vivi nel Lazio?

Puoi seguire la diretta e le repliche sul sito di Radio Roma a questo indirizzo: https://www.radioroma.it/diretta-radio-roma-television/

L’intervista all’avv. Francesca Ceccatelli sul tema “Minori e Vaccinazione AntiCovid” sarà disponibile tra qualche giorno anche sul canale Rumble di Radio Roma TV all’indirizzo: https://rumble.com/c/c-1869635