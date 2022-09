Modalità di ammissione al voto domiciliare degli elettori impossibilitati ad uscire

In vista delle elezioni politiche di domenica 25 settembre 2022, gli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune di Cortona sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento per Covid-19, potranno fare richiesta di esprimere il voto presso il proprio domicilio, facendo pervenire all’ufficio elettorale del Comune a decorrere dal 15 settembre 2022 i seguenti documenti:

– una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio indicando con precisione l’indirizzo completo;

– l’attestazione delle condizioni di trattamento domiciliare o di isolamento per Covid-19 rilasciato dal Dipartimento di Prevenzione Azienda Usl Toscana Sud Est. Il certificato dovrà essere rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL in data non anteriore a domenica 11 settembre 2022. Per eventuali richieste il cittadino potrà contattare l’UOC Igiene e Sanità pubblica tramite il centralino dell’ospedale al n 05756391 o scrivere alla mail [email protected]

– copia della tessera elettorale

La domanda dovrà essere trasmessa all’Ufficio Elettorale del Comune di Cortona in via Roma, 10, attraverso una delle seguenti modalità:

– tramite posta elettronica semplice al seguente indirizzo mail: [email protected]

– tramite posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC: [email protected]

oppure concordando le modalità con l’ufficio elettorale (tel. 0575 637291 o [email protected])

L’ufficio elettorale metterà in contatto il richiedente con il seggio speciale costituito da medici Uscar che provvederà alla raccolta del voto a domicilio nel giorno della consultazione elettorale.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Elettorale tel. 0575 637291 o [email protected]