Molte domande su Casa Martelli di Figline

di Laura Privileggi

“Da alcune verifiche il Cons. Capogruppo Fdl Giorgia Arcamone ha appreso che le cariche del CdA ed del Collegio dei Revisori dell’Azienda di Servizi alla Persona denominata Casa Martelli sarebbero ormai scadute senza che si sia proceduto ad un formale rinnovo”.

“Questa situazione, spiega Giorgia Arcamone attraverso un comunicato, oltre a non essere accettabile da un punto di vista politico rischia di rendere nulli tutti gli atti prodotti dall’ente dalla data di scadenza delle cariche”.

“Ritenendo doveroso fare massima chiarezza su questa situazione riguardante un bene comune come la Casa Martelli, il Cons. Capogruppo Arcamone dichiara di aver depositato un’interrogazione a risposta scritta in modo da sollecitare l’ Amministrazione a prendere dei provvedimenti”.

In particolare Giorgia Arcamone si chiede “come mai non si è proceduto al rinnovo degli organi e come l’Amministrazione intende procedere per il risolvimento della questione”.

Cons. Capogruppo FdI Giorgia Arcamone