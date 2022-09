Monte San Savino, crollo di un muro privato in via XXIV Maggio è interrotta subito dopo il parcheggio zona ex Torchio

A causa di un crollo di muro privato via XXIV Maggio è interrotta subito dopo il parcheggio zona ex Torchio.

Il parcheggio rimarrà fruibile grazie all’ istituzione di un doppio senso di circolazione fino alla zona interdetta dal crollo.

Il secondo tratto di via XXIV Maggio (ingresso Borgo Forte) rimane a senso unico con circolazione regolare.

Per i bus di linea: soppresse le fermate di via XXIV Maggio e istituita fermata provvisoria in Largo Ospedale.

Cambia il trasporto scolastico per l’entrata a scuola, i bambini e ragazzi scenderanno in via G. Civitelli.

Per l’uscita non ci sarà nessun cambiamento, i pulmini saranno disponibili in via XXIV Maggio (scortati dalla PM scenderanno da piazza V. Veneto)

Amministrazione e tecnici di parte stanno lavorando in sinergia per riaprire il tratto prima possibile.

Si prevede la riapertura e il ripristino della normale viabilità lunedì 26 o martedì 27 settembre.

Fortunatamente il crollo non ha coinvolto persone o beni di terzi.