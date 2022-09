Monte San Savino: una petizione chiede la beatificazione di Don Angelo Fantoni

“Abbiamo avuto la fortuna e il privilegio di conoscere Don Angelo Fantoni e di far tesoro del suo consiglio e del suo aiuto. Solo pronunciarne il nome ci scioglie il cuore.

Siamo quindi grati all’Amministrazione Comunale e il Sindaco di Monte San Savino che in occasione della ricorrenza dei 30 anni dalla scomparsa hanno pensato di intitolare una via a suo nome.

Vogliamo mantenere viva la memoria di questo sant’uomo che tanto bene ha fatto nella sua vita. Proprio per questo motivo l’ex Vescovo di Arezzo Flavio Roberto Carraro aveva iniziato, negli anni ‘90 del secolo scorso, il percorso di beatificazione, sostenuto anche dai parroci di Partina e della Verniana di Monte San Savino.

Adesso, molto più umilmente, noi ci auguriamo che l’iter per chiederne le beatificazione e far riconosce le sue virtù terrene arrivi a compimento. Speriamo che le tante testimonianze che certificano vita e atti del nostro caro Don Angelo vengano prese in considerazione e che la bella cerimonia celebratasi in suo onore a Verniana il 28 Agosto, abbiano il seguito che Don Angelo merita fino in fondo. Per questo invitiamo chi ha conosciuto “le pupille” di Don Angelo ad aderire a questa nostra richiesta”.