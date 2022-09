Montemignaio ospita la Casentino Academy: oltre 30 ragazzi in ritiro per un progetto di calcio, socialità e amicizia

E’ una settimana di calcio ma anche di divertimento, amicizia, socialità e condivisione quella che oltre 30 ragazzi del 2009 stanno trascorrendo a Montemignaio. A promuovere il progetto è la Casentino Academy, la società che raggruppa tutto il settore giovanile della vallata utilizzando gli impianti sportivi del territorio, che ha individuato in Montemignaio la sede di questo straordinario campus, con l’entusiasmo e la disponibilità del sindaco Roberto Pertichini.

Si tratta di una vera e propria esperienza che oltre ad un miglioramento delle competenze tecniche calcistiche punta alla promozione dell’aspetto sociale di convivenza tra i giovani, alla condivisione di momenti quotidiani e alla crescita personale. La settimana si concluderà con il triangolare in programma domani sabato 10 settembre alle ore 15, quando la Casentino Academy ospiterà negli impianti di Montemignaio la Asd Fortis Arezzo e la Baldaccio 1899.

“Dopo due anni di grandi sacrifici per i nostri ragazzi, abbiamo organizzato un’esperienza a 360 gradi in cui l’obiettivo non è solo quello di migliorare calcisticamente ma anche di imparare a rispettare gli altri, di convivere e condividere la propria quotidianità – ha dichiarato uno degli allenatori, Francesco Goretti – facendo leva sul calcio, che per i ragazzi è una vera passione, cerchiamo di promuovere valori sociali importanti che andranno ad arricchire il loro bagaglio personale. Dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale di Montemignaio e tutta la comunità che ci ha accolto con entusiasmo, dimostrando una grande ospitalità”.

“Sono molto contento di aver aperto le porte a questo progetto che si è sviluppato a Montemignaio ma che abbraccia i giovani di tutta la vallata – ha dichiarato il sindaco Roberto Pertichini – ringrazio la Banca di Credito Cooperativo per aver supportato l’iniziativa insieme a molti altri sponsor, la Polisportiva di Montemignaio, il ristorante i Fratellini da Rosario per essersi reso disponibile ad accogliere il gruppo nel momento dei pasti, ma anche tutti gli organizzatori e la comunità di Montemignaio stessa che ha accolto con entusiasmo l’iniziativa”.