Montevarchi: lavori di scavo per la posa in opera della fibra ottica

Nelle prossime settimane Montevarchi sarà interessata da lavori di scavo per la posa in opera di fibra ottica per conto della società Fastweb s.p.a. che comportano la variazione alla viabilità in alcune aree e strade della città.

La Polizia Municipale, al fine di garantire la sicurezza e il regolare svolgimento degli interventi ha predisposto una specifica ordinanza per regolamentare la circolazione dei veicoli e dei pedoni.

Gli interventi si svolgeranno nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 4 marzo in orario 8.30 – 17.30 e durante tale orario potrà essere istituito il divieto di sosta, un restringimento della carreggiata o il senso unico alternato, a seconda dei lavori da eseguire, nelle seguenti vie e piazze: via Diaz intersezione via Berlingozzi; via Diaz intersezione via Gorizia; P.za Garibaldi; P.le Europa intersezione via Po; P.le Europa intersezione via Fornaci Vecchie.

Le variazioni potranno riguardare anche la circolazione pedonale sul tratto di marciapiede interessato dai lavori. Sempre per conto della società Fastweb s.p.a. saranno effettuati lavori di scavo per la posa in opera di fibra ottica in piazza Allende di fronte al numero civico 6 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 nei giorni 24, 25 e 26 febbraio che potranno comportare l’istituzione di un divieto di sosta, o il restringimento della carreggiata. Anche in questo caso la circolazione pedonale sul tratto di marciapiede interessato dai lavori potrà essere verrà vietata