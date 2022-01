Morgan in concerto al Teatro Garibaldi di Figline

di Laura Privileggi

“Un appuntamento che può sembrare inconsueto per il nostro Teatro, dove storicamente si ascolta la grande musica sinfonica, spiega l’Assessore alla Cultura Dario Picchioni, ma che in realtà risponde esattamente a un principio in cui noi, come Amministrazione, crediamo molto: quello di abbattere il muro fra cultura alta e cultura popolare, avvicinando un pubblico sempre più ampio ai luoghi dell’arte. Per questo siamo felici di ospitare Morgan, un artista che prima ancora di essere uno dei più grandi cantautori contemporanei è un amante della cultura a tutto tondo, da anni capace di far appassionare gli ascoltatori più diversi alla storia della musica e dell’arte grazie alle sue performance e al suo lavoro”.

Morgan, pseudonimo di Marco Castoldi, ricordiamolo, è un personaggio televisivo dei nostri tempi, compositore e scrittore italiano. Fondatore e frontman dei Bluvertigo. Nell’arco della sua lunga carriera ha vinto molti premi: dalla Targa Luigi Tenco, al Premio Lunezia, dal Premio Fabrizio De Andrè al Premio Margherita Hack e molti altri. Grazie alla sua partecipazione a X Factor Italia, Morgan è entrato nel guinnes dei primati per essere stato il giudice di talent show con maggior successo (ha infatti vinto cinque delle sette edizioni di X Factor Italia a cui ha preso parte).

Il 31 dicembre 2019 partecipa al Festival di Sanremo 2020, in coppia con Bugo, con il brano “Sincero”. Vengono squalificati nel febbraio 2020, durante la quarta serata, in seguito ad alcuni screzi avvenuti tra i due artisti, risolti subito dopo. Ma grazie alla simpatia di Morgan e alla sua professionalità, questo episodio gli regalerà ancora più ascolti e fans.

Dal 16 ottobre 2021 Morgan è uno dei concorrenti della sedicesima edizione di “Ballando con le Stelle”. Nel programma il musicista si fa apprezzare per il suo talento di ballerino.

Il concerto è organizzato dal Comune di Figline e Incisa Valdarno. I biglietti sono in vendita online su Ticketone (www.ticketone.it), al box informazioni dei punti vendita Unicoop Firenze e presso la biglietteria del Teatro in piazza Serristori, a Figline. Maggiori informazioni su www.fiv-eventi.it