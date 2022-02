MOVIDA: La Polizia di Stato mantiene alta l’attenzione per garantire la vivibilità cittadina ed assicurare il sereno svolgersi delle attività sociali

Anche per questo fine settimana sono proseguiti i controlli finalizzati a contrastare la “Malamovida” nelle aree del centro cittadino a tutela della salute pubblica.

L’attività di perlustrazione e controllo ha coinvolto, come predisposto nell’ambito dei “Tavoli Tecnici” indetti dal Questore di Arezzo, diverse pattuglie della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale ed ha investito anche operatori degli Uffici di Specialità della Polizia Stradale e della Polizia Ferroviaria, nell’ambito delle aree e dei settori di specifica competenza.

L’attività svolta, con funzione anche di prevenzione e di deterrenza alla commissione di illeciti e di reati in genere, ha portato, complessivamente, nella serata di sabato 12 febbraio, a controllare 223 persone, 79 automezzi e 8 esercizi pubblici ed al deferimento in stato di libertà di due giovani trovati in possesso di uno storditore elettrico funzionante (taser), il cui porto è vietato. La Polizia Municipale ha inoltre controllato 10 esercizi pubblici e numerosi avventori per la verifica del possesso della certificazione verde.

I controlli hanno riguardato via Cavour, piazza della Badia, piazza S. Agostino, piazza S. Francesco, piazza Guido Monaco, piazza del Popolo, piazza Vasari, Piazza S. Agostino e Piazzetta Sopra i Ponti, nonché le principali arterie viarie urbane e l’area antistante la Stazione Ferroviaria di Arezzo.