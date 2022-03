Musica in rosa: voci e racconti di donne al teatro Pietro Aretino

L’assessorato alle pari opportunità del Comune di Arezzo ha concesso il patrocinio all’iniziativa “Musica in rosa”, organizzata da Acli provinciale sede di Arezzo che si svolgerà in occasione della festa della donna.

Appuntamento, dunque, martedì 8 marzo dalle 21, al teatro Pietro Aretino, ingresso gratuito e green pass obbligatorio, con voci e testimonianze al femminile grazie alla partecipazione di Reb Trio, Tixie Quartet, Stella Peruzzi, Matelda Bigi e Silvia Martini. Presenta la serata Barbara Perissi.

“L’evento – sottolinea l’assessore alle pari opportunità Giovanna Carlettini – è coerente innanzitutto con le finalità che l’amministrazione comunale si è proposta nel programma di mandato e con il significato della giornata che viene celebrata in tutto il mondo, a ricordo delle conquiste sociali, economiche e politiche delle donne ma anche delle discriminazioni, violenze fisiche e psicologiche che le stesse ancora subiscono.

Come Comune di Arezzo, quest’anno, abbiamo scelto di portare le donne, e ovviamente anche gli uomini, a teatro: ricordo che dopo questo dell’8 marzo, ci sarà il successivo spettacolo di giovedì 10 al Teatro Petrarca. Due date da non perdere, pensate in una cornice di continuità, per lanciare un messaggio forte: l’eguaglianza sostanziale deve restare un obiettivo da raggiungere e c’impegneremo affinché questo avvenga quanto prima”.

“La nostra associazione – spiega Valentina Matteini, vicepresidente provinciale delle Acli – ritiene importante promuovere occasioni per riflettere sul ruolo della donna e, soprattutto, per valorizzarne l’apporto nei diversi ambiti sociali, lavorativi e familiari. Sempre più fondamentale, ad esempio, è trattare la tematica della conciliazione fra i tempi del lavoro e i tempi della vita personale e familiare, con iniziative di confronto e sensibilizzazione che, come Acli, vogliamo portare avanti anche attraverso la prossima ricostituzione del Coordinamento Donne Provinciale”.