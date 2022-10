Nasce il governo Meloni, domani alle 10 il giuramento

Giorgia Meloni ha ricevuto l’incarico dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e l’ha accettato. Il giuramento si terrà domani alle 10. Lo annuncia il segretario generale del Quirinale, Ugo Zampetti.

IL RESOCONTO DELLA GIORNATA

Questa mattina la leader di Fratelli d’Italia ha guidato la delegazione del centrodestra ricevuta al Quirinale per le consultazioni per la formazione del nuovo Governo. “Tutta la coalizione ha dato indicazione unanime su di me“, ha spiegato la premier in pectore dopo l’incontro – brevissimo, meno di dieci minuti – del centrodestra con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Nel pomeriggio, dopo essere stata convocata dal capo dello Stato, la leader di Fratelli d’Italia e premier indicata dal centrodestra è arrivata al Quirinale per incontrare nuovamente Mattarella, che l’ha convocata per la formazione del nuovo Governo. Meloni è entrata nel Cortile d’onore a bordo di una 500 bianca.

MINISTRI: FUORI LUPI, DENTRO IL MELONIANO CIRIANI

Nella lista dei ministri di Giorgia Meloni, a quanto si apprende, esce Maurizio Lupi di Noi Moderati ai Rapporti con il Parlamento ed entra Luca Ciriani di Fdi per quella casella.

COLLOQUIO LAMPO PER IL CENTRODESTRA ALLE CONSULTAZIONI

Durante la consultazione con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella il colloquio del centrodestra è stato brevissimo. A quanto si apprende, con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha parlato per prima, e soltanto, la premier ora incaricata Giorgia Meloni. Il colloquio è stato veramente breve. Intorno ai 7-8 minuti, e non 11, perché al termine dell’incontro, prima di uscire e dichiarare davanti ai giornalisti, Meloni, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi, i centristi e le loro delegazioni si sono fermati per qualche minuto a parlare tra di loro nella Sala del bronzino. Sempre a quanto si apprende, dopo Meloni nessuno si è detto non in disaccordo e il colloquio si è concluso.

BERLUSCONI, MELONI E SALVINI DA MATTARELLA: IL RESOCONTO

Questa mattina, di ritorno a Montecitorio dopo avere incontrato con i suoi alleati il presidente della Repubblica, Meloni ha detto ai cronisti: “È andata bene, le idee sono abbastanza chiare“. Mentre Matteo Salvini sui social ha scritto: “Pronti a prendere per mano il nostro splendido Paese”. E Silvio Berlusconi su Twitter ha aggiunto: “Il centrodestra ha indicato al presidente Mattarella il nome di Giorgia Meloni per formare il nuovo governo. Sono sicuro che, grazie al supporto imprescindibile di Forza Italia, il prossimo esecutivo sarà all’altezza di guidare il Paese verso la crescita”.

MELONI: “SU DI ME INDICAZIONE UNANIME”

“La delegazione di centrodestra ha convenuto con il presidente Mattarella sulla necessità di dare alla nazione un nuovo governo nel minor tempo possibile. Tutta la coalizione ha dato una indicazione unanime proponendo al presidente della Repubblica l’indicazione della sottoscritta“, spiega Meloni dopo il colloquio con il presidente Mattarella. “Già da ora annunciamo che siamo pronti“, aggiunge.

MELONI: “SIAMO PRONTI A GOVERNARE”

Ecco il messaggio diffuso su Facebook nella serata di ieri dalla premier in pectore: “Domani, insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica Mattarella. Siamo pronti a dare all’Italia un Governo che affronti con consapevolezza e competenza le urgenze e le sfide del nostro tempo”.

BERLUSCONI: “GOVERNO FORTE E COESO PER IL PAESE”

“Con Licia Ronzulli e Alessandro Cattaneo, i capigruppo di Forza Italia al Senato e alla Camera, stiamo per andare alle consultazioni del Presidente della Repubblica. Daremo al nostro Paese un governo forte e coeso!”, scrive su Facebook Berlusconi, che posta una foto. Il leader di Forza Italia è arrivato al Quirinale per le consultazioni alle ore 10.15. E dal palazzo ha postato una foto su Twitter insieme alla delegazione forzista, scrivendo: “Daremo un contributo decisivo per far nascere il governo del centrodestra”.

SALVINI: “GOVERNO ALL’ALTEZZA DELLE ASPETTATIVE”

“Al Quirinale, con l’obiettivo di dare un governo di centrodestra all’altezza delle aspettative”. Lo scrive su Facebook Matteo Salvini, leader della Lega, che posta anche una foto dal Colle.

GOVERNO. IL SALUTO E IL RINGRAZIAMENTO DI BERLUSCONI A DRAGHI

Il leader di Fi Silvio Berlusconi ha telefonato al presidente del Consiglio uscente, Mario Draghi, per salutarlo, per ringraziarlo del prezioso lavoro svolto e per augurargli nuovi successi. Lo riferiscono fonti di Forza Italia.

COSA SUCCEDE DOPO LE CONSULTAZIONI

Al termine delle consultazioni, il presidente della Repubblica dovrà conferire l’incarico di formare il nuovo Governo. A quel punto, il presidente incaricato svolgerà le sue consultazioni, per poi tornare al Colle a sciogliere la riserva con la lista dei ministri.

Dopo, si procederà alla formazione delle commissioni parlamentari. Il Senato ha già cambiato il regolamento, riducendo da 14 a 10 le commissioni permanenti a causa della riduzione dei parlamentari. Cosa che però non ha ancora fatto la Camera. Un altro problema che si pone è quello delle commissioni bicamerali, che non sarà facile far funzionare con un terzo degli eletti in meno.

