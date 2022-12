Natale a Palomar

La Casa della cultura di San Giovanni Valdarno accoglie il Natale con tante iniziative pensate per bambini, giovani e adulti. Racconti, film, giochi e ospiti speciali per celebrare le festività più attese e dolci dell'anno

Racconti, laboratori, proiezioni di film, giochi da tavola con grandi premi, musica e ospiti speciali nel Natale di Palomar, la Casa della cultura di San Giovanni Valdarno.

Tante iniziative, pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età, che si aggiungano al già ricco calendario di eventi in programma nella città del Marzocco per le festività natalizie.

Come consuetudine, mercoledì 21 dicembre alle 17, si svolgerà “L’ora del racconto” per leggere insieme libri per bambini da 0 a 8 anni. Un’occasione di ascolto, condivisione e partecipazione dedicata, per l’occasione, alle storie e alle canzoni di Babbo Natale.

Si prosegue con il “Mercante in biblioteca” sabato 24 dicembre alle 11, alle 11,30 alle 12 e alle 12,30 in collaborazione con l’associazione culturale Pandora. Una particolare versione del tradizionale e apprezzato gioco del Mercante in fiera con carte letterarie e ricchi premi donati da un conosciuto “Babbo” in abito rosso e barba bianca.

Dal 28 dicembre la sala multimedia di Palomar si trasformerà in un cinema per godersi i film delle vacanze in compagnia. Si inizia con “Christmas Carol” il 28 dicembre alle 17; il giorno seguente sarà proiettato “The Grinch” alle 11 e “Lo Schiaccianoci e i 4 regni” alle 17. Il 30 dicembre sarà la volta di “Toy Story” alle 11 e, alle 17, ci sarà “Nightmare before Christmas”.

Con il nuovo anno si passa al “Cinepanettone” per indagare le origini del fenomeno: martedì 3 gennaio saranno proposti “Vacanze di Natale” di Carlo Vanzina (1983) alle 15,30 e, a seguire, “Vacanze di Natale ’90” di Enrico Oldoini (1990) entrambi presentati dal professor Luigi Nepi.

E la Befana? A Palomar “La Befana vien di… mercoledì”. Il 4 gennaio alle 17 letture, musiche e laboratori con la befana che incontrerà i bambini partecipanti. L’evento è organizzato in collaborazione con i volontari della Bibliocoop.

Tutte le attività sono gratuite su prenotazione chiamando il numero 055 9126303 o scrivendo a [email protected].

Palomar resterà chiusa nelle giornate del 26 e 31 dicembre 2022 e il 6 e 7 gennaio 2023.

Negli altri giorni la biblioteca sarà aperta secondo l’orario abituale e tutti i servizi saranno garantiti.