Natale di Stelle: a Cortona si vola con la divertente Zipline e poi spettacoli, mercatini, eventi e solidarietà. Scopri il programma dal 26 novembre all’8 gennaio

Un Natale all’insegna del divertimento e della solidarietà, Cortona apre le attività dal 26 novembre all’8 di gennaio con la novità della Zipline, la teleferica panoramica che garantisce emozioni ed un panorama unico. Dal parterre un percorso suggestivo e originale per entrare nel Natale cortonese a partire da piazza Garibaldi con la sfera geodetica dedicata alle attività per i bambini e la Casa di Babbo Natale con gli elfi.

Tutto intorno in centro storico saranno presenti i mercatini artigianali e gastronomici, inoltre in collaborazione con commercianti e associazioni sono in programma eventi a Camucia, Mercatale e Terontola. Piazza Signorelli, grazie alla «copertura crystal», sarà il luogo degli spettacoli e degli eventi, piazza della Repubblica sarà protagonista con esibizioni, videomapping e nevicata.

Gli eventi sono a cura del Comune di Cortona e Cortona Sviluppo con la collaborazione di numerose attività e associazioni e il contributo degli sponsor Banca Popolare di Cortona, Coingas ed Mb Elettronica.

L’inaugurazione si terrà sabato 26 novembre dalle ore 15 in piazza Garibaldi con l’apertura della Casa di Babbo Natale e i primi lanci sulla Zipline. Dalle 16 lo spettacolo di «Meduse e farfalle» in piazza della Repubblica, alle 18 si tiene l’accensione del grande albero di Natale. Fino a domenica 27 in piazza Signorelli è aperta la Fiera Profumi e Sapori di autunno: miele, tartufo e prodotti autunnali.

Nel programma spiccano domenica 27 novembre alle 15 lo scambio di carte Pokemon. Venerdì 2 dicembre alle 18 la presentazione del libro di Magdi Cristiano Allam. Fra gli appuntamenti letterari anche quelli con Massimo Vitale (4 dicembre), Laura Delli Colli (11 dicembre) e Gabriella Genisi (6 gennaio). Sabato 3 alle 21 il concerto di beneficenza di Yuman nell’ambito di «Un Natale per la ricerca»: premiazione e aperitivo con i ragazzi delle scuole. Giovedì 8 lo spettacolo Girlesque Street Band e alle 18 «Artificial Intelligence Videomapping» che sarà di scena anche venerdì 9, seguito dal concerto di Arezzo Flute Ensemble. Domenica 11 appuntamento dedicato al gemellaggio fra la Compagnia Il Cilindro e il Gruppo Folkloristico di Amatrice. Martedì 13 alle 21 il concerto «Le 4 stagioni» al Teatro Signorelli. Venerdì 16 lo spettacolo di Riccardo Listìni dedicato ad Aldo Moro. Sabato 17 alle 18 torna il videomapping e alle 21,30 «Un Natale per la ricerca» cena di gala con spettacolo e donazione all’istituto Besta con l’attrice Angelica Cacciapaglia e Walter Sterbini. Domenica 18 alle 17,30 è di scena la nevicata artificiale e a seguire lo spettacolo di videomapping. Lunedì 19 al Teatro Signorelli il «Concerto di Natale» con l’Orchestra regionale della Toscana. Per la vigilia, il giorno di Natale e il 26 dicembre torna il videomapping alle 18 in piazza della Repubblica. A Santo Stefano alle 17.30 al Duomo si terrà il Concerto “I bambini cantano il Natale” diretto da Raffaello Bruni, con l’organista Massimiliano Rossi, alle 18 il videomapping che torna anche il 5, 6 e 7 gennaio. Da segnalare gli eventi di fine anno con la Cena gourmet di San Silvestro, il Capodanno in piazza Signorelli, la Colazione al Museo e il Concerto di Capodanno della Cor Orchestra.

Per l’Epifania la Befana arriva in Zipline, in piazza della Repubblica è in programma il corteo dei Re Magi.

Natale non solo a Cortona Centro, a Camucia gli appuntamenti sono al Centro commerciale «I Girasoli» con Babbo Natale nei giorni di sabato 3, 10, 17, domenica 18, venerdì 23 e sabato 24 dicembre. Domenica 11 dicembre a Terontola è di scena lo spettacolo «Un giorno di magia».

Il programma comprende laboratori creativi per bambini, attività con realtà virtuale, scambio carte Pokemon, attività sportive indoor, deejay set in collaborazione con «bartender», esibizioni degli sbandieratori, appuntamenti musicali, presentazioni di libri, raduni di auto storiche e si trova tutto su www.cortonanatale.it

Si ringraziano: I ragazzi del progetto VIVA (Vita indipendente in Val di Chiana) Koinè Coop.soc. Accademia Etrusca, Accademia degli Arditi, gli studenti delle scuole del comune di Cortona con gli insegnanti e i dirigenti scolastici, Glio.ma, Confcommercio e Confesercenti, A spasso con lo scrittore, AION cultura, Garden Felici, Cor Orchestra, Andrea Caneschi, Terretrusche, Associazione Dardano, Fiori e idee di Marilena Calbini, SP Luxury Eventi & Experience, Castellani 1919, Consiglio dei terzieri e Gruppo storico della Città di Cortona, Compagnia Il Cilindro, Cautha, Top Green Vivai Felici, Ass.Apicoltori e Ass. Tartufai delle Valli Aretine, Gianni Luni fotografo e Luca Barneschi, Piccolo Teatro della Città di Cortona, Lions Club Cortona Valdichiana Host, Associazione Organi Storici.