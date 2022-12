Neil Oliver: “continuate a tenere la bocca chiusa, ma il silenzio ormai è assordante”

Neil Oliver (classe 1967) è un famoso presentatore televisivo, archeologo, storico e scrittore britannico.

Ha realizzato diverse serie di documentari sull’archeologia e la storia, tra cui A History of Scotland.

È anche autore di libri e romanzi storici.

È stato presidente del National Trust for Scotland dal 2017 al 2020.

Dall’aprile 2021 conduce un programma settimanale di attualità sul canale GB News.

Sabato 17 dicembre 2022 attraverso un monologo ha dichiarato di voler comunicare la “più grande notizia del mondo”, ovvero lo scandalo del mRNA Covid-19.

“La ricerca scientifica ha dimostrato che 1 persona su 100 che ha ricevuto il vaccino Pfizer ha subito un effetto collaterale.

Gli esperti medici chiedono una sospensione del programma di vaccinazione.

Tuttavia, l governi continuani a spingere affinché le persone di tutte le età si vaccinano di più.

In tutto il mondo.

Molti medici pongono domande e sollevano dubbi sul legame tra coaguli di sangue e vaccino di AstraZeneca ad esempio.

I paesi dell’UE non lo usano più e nel Regno Unito non viene più somministrato alle persone di età inferiore ai 30 anni.

Nel frattempo, il CEO di AstraZeneca Pascal Soriot è stato nominato cavaliere dal principe Carlo.

Molti paesi stanno rilevando un eccesso di mortalità inspiegabile.

Dati molti piu’ elevati rispetto addirittura ai decessi imputati alla Covid-19.

Le persone muoiono dopo il vaccino.

Ogni giorno, il numero dei morti per Covid viene annunciato dai media con grande enfasi.

E le morti inspiegabili?

Moltissimi medici e scienziati continuano a segnalare che qualcosa è completamente sbagliato.

Sono stati ridicolizzati, la loro reputazione è stata rovinata, sono stati inseriti nella lista nera.

Nel frattempo i governi organizzato vaccinazioni di richiamo, vaccinazioni ripetute a distanza di pochi mesi“.

Neil Oliver conclude ricordando che “durante il dibattito alla Camera dei Comuni sui danni da vaccino la sala era praticamente vuota. A tutti i politici che non si sono presentati, ricordo cha potete tenere le mani davanti ai tuoi occhi facendo finta di nulla, ma noi vi vediamo. Continuate a tenere la bocca chiusa, ma il silenzio ormai è assordante“.