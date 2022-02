“Nessun Dorma”: a Montevarchi continua la rassegna “Incontro con l’Autore”

Secondo appuntamento del 2022 con la rassegna “Incontro con l’Autore”. Il Centro Culturale Ginestra Fabbrica della Conoscenza ha organizzato un ciclo di presentazioni fino alla fine del mese di marzo. La rassegna si svolgerà all’interno del Palazzo del Podestà.

Sabato 26 febbraio, alle ore 17.30, sarà presentato il libro “Nessun dorma!” ( C&P Adver Effigi, 2021) di Oscar Montani. Porterà i suoi saluti Silvia Chiassai Martini, Sindaco di Montevarchi, e l’autore dialogherà con lo scrittore e giornalista Gianni Marucelli, direttore della rivista online “L’Italia, l’uomo, l’ambiente”. Ecco in breve la trama del romanzo.

Maggio 2013, dopo aver partecipato ad un’udienza col papa, don Sesto, parroco della chiesa di San Francesco a Viareggio, ha convocato una riunione coi vertici della parrocchia. Come spinto da afflato divino annuncia di volere evangelizzare tutti i frequentatori dell’Oratorio. Una missione per cui ha bisogno d’aiuto, ma chiede soccorso anche per un suo problema: ha subito un furto! Tre antichi messali con cui voleva fondare un piccolo museo d’arte sacra.

Chiede a Corto e all’ispettore Ratti, detto Ginko, di ricercarli. Presto la faccenda si complica, entra in gioco un lotto di fumetti da collezione d’inizio novecento e una dimenticata raccolta di rari incunaboli di fine quattrocento. Una più preziosa dell’altro. Corto, quando comincia a ritrovare i libri, si imbatte anche in morti assassinati, misteriosamente collegati ai messali. Si trova suo malgrado a dover condurre un’inchiesta parallela a quella ufficiale condotta dal magistrato Cinzia Salvi, sua futura moglie. L’indagine accelera e diventa talmente “calda” che Corto non potrà continuare a nascondere il suo operato.

Presto faranno squadra; mentre don Sesto perde fiducia in Dio e negli uomini, Cinzia e Corto sono aiutati dagli amici di sempre. Dopo un gita parrocchiale a Santa Scolastica ed aver rischiato d’essere accoltellato in un agguato da killer prezzolati, Corto intuisce chi potrebbe essere il mandante e ordisce a sua volta una trappola.

Oscar Montani è il nome d’arte di Marco Santoni, montevarchino, ingegnere esperto in organizzazioni e sistemi complessi. Pubblicista e saggista, poi scrittore di gialli, alcuni dei quali a sfondo storico e ambientati a Montevarchi. Tra questi ricordiamo la serie che ha per protagonista il fabbro rinascimentale Bertuccio: Mala tempora, Nova tempora, Precaria tempora e Vetera tempora e la trilogia del ventennio fascista che ha per protagonista il medico-detective Idamo Butini: “La ragazza dello scambio”, “Il verso della civetta” e “La pazienza del gatto”.

Anticipiamo anche i prossimi due appuntamenti in programma all’interno della rassegna “Incontro con l’autore“, sempre in Palazzo del Podestà:

-venerdì 11 marzo ore 17.30 presentazione del libro “Il morso della storia” (edizioni Lorenzo Dè Medici Press 2021) scritto da Giovanni Pallanti;

-sabato 26 marzo ore 17.30 presentazione del libro “Tremilacinquecento battute!” (edizioni Toscana Oggi 2021) scritto da Lorenzo Pierazzi.