Nessun sindaco Pd all’accordo per il PNRR col Prefetto, Fdi: “Perdono senso delle istituzioni”

“La Provincia di Arezzo mette a disposizione le proprie professionalità e competenze per facilitare l’iter legato alle progettualità del PNRR, lo fa con un accordo tenuto a battesimo dal Prefetto di Arezzo con i Comuni della provincia, che non sempre possono contare sulle risorse umane e tecniche necessarie per portare a termine il complesso percorso burocratico e amministrativo per intercettare i fondi europei.

Quando si è Istituzione non conta il colore politico e doverosamente il protocollo d’intesa è stato inviato e sottoposto a tutte le Amministrazioni comunali della nostra provincia, ma alla firma non erano presenti quei Comuni, ormai sempre meno, a guida PD.

Non stiamo parlando di normale dialettica politica, siamo di fronte alla totale perdita del senso profondo di chi rappresenta un’Istituzione pubblica, i Sindaci del PD hanno dimostrato con questo atto di essere Sindaci di un partito e non dei propri cittadini. Cittadini che hanno ben compreso questo fenomeno, tanto da abbandonare il Partito Democratico determinando il passaggio di molte Amministrazioni comunali al centrodestra.

Disertare un appuntamento del genere dimostra una grave mancanza di rispetto verso il Prefetto, che ha tenuto a battesimo la collaborazione tra pezzi importanti dello Stato e che era presente per rappresentare il Governo italiano, del quale il centro sinistra fa parte a differenza nostra che, pur essendo all’opposizione, non dimentichiamo cosa sia una Prefettura, massima autorità governativa di una provincia; questa è la differente sensibilità che ci distingue dal PD.

Sotto il profilo amministrativo la scelta di non partecipare all’accordo può produrre un danno alle comunità che si è chiamati ad amministrare, perdendo la straordinaria occasione di collaborazione e di crescita professionale, al solo fine di aumentare la quantità di risorse da investire sul territorio.

Dobbiamo dire che la cosa non ci sorprende, perché il PD ci ha abituato da tempo ad avere una concezione politicamente privatistica delle Istituzioni, identificando e confondendo il Partito con l’Ente che amministra.

Ci auguriamo che i Sindaci di centro sinistra non cedano ai diktat del PD e provvedano quanto prima a far parte di una rete di Enti Locali che possa davvero fare la differenza e incidere sui progetti PNRR, per migliorare le condizioni di vita di cittadini e imprese della provincia di Arezzo.

Per il resto rimarchiamo la bontà dell’azione della Presidente Chiassai che ancora una volta ha dimostrato grandi competenze amministrative, visione politica innovativa e capacità di coinvolgere molti Sindaci che hanno compreso a loro volta quanto sia necessario restituire centralità all’amministrazione provinciale quale ente di supporto e coordinamento per tutti i comuni con l’obbiettivo di colmare le disparità economiche e sociali di tutto il territorio provinciale”.