Neve: città e frazioni sotto controllo. Chiusi Scopetone e la panoramica Alpe di Poti

“Con l’ufficio manutenzione e viabilità ci siamo attivati fin dalla serata di ieri, con l’uscita preventiva dei mezzi spargisale, per limitare al massimo i disagi che la nevicata prevista avrebbe potuto causare alla mobilità sia in città che nelle frazioni.

Operatori e mezzi del Comune hanno ripreso il lavoro fin dalle prime ore della mattinata di oggi con mezzi spazzaneve. Nel pomeriggio, data l’annunciato abbassamento delle temperature notturne e le possibili gelate, usciranno di nuovo gli spargisale sia nel centro che nelle zone periferiche al fine di prevenire ogni pericolo e mettere in sicurezza la viabilità. Lavoreremo senza sosta per limitare al massimo ogni disagio”.

In queste ore di maltempo l’assessore Alessandro Casi sta seguendo minuto per minuto la situazione con gli uffici della manutenzione e viabilità, monitorandone ogni criticità. E grande lavoro fin dalla mattina anche per la Polizia Municipale. La neve ha comunque limitato la percorribilità di alcune strade: chiusi lo Scopetone e l’accesso alla panoramica dell’Alpe di Poti, ad eccezione del passaggio per i residenti. “Invito tutti alla prudenza – ha detto il Comandante della PM Aldo Poponcini. – Ricordo agli automobilisti l’obbligo di catene a bordo o pneumatici da neve per gli spostamenti”.

Circa le scuole, nessuna chiusura per maltempo è stata prevista dall’Amministrazione. E fin dalla giornata odierna si è provveduto alla accensione dei riscaldamenti, per garantire una temperatura confortevole agli ambienti.